Ευρωκοινοβούλιο: Δικαστικό «μπλόκο» στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Σε μια ψηφοφορία που ενδέχεται να καθυστερήσει την Συμφωνία με Mercosur έως και δύο χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε την Τετάρτη (21/1) να παραπέμψει τη συμφωνία με τη Λατινική Αμερική για δικαστικό έλεγχο.

Σύμφωνα με το Politico, με οριακή πλειοψηφία μόλις 10 ψήφων, οι ευρωβουλευτές στήριξαν το ψήφισμα που ζητά τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) σχετικά με το αν το κείμενο της συμφωνίας συνάδει με τις Συνθήκες της Ένωσης. Η πρόταση εγκρίθηκε —μέσα σε χειροκροτήματα και επευφημίες από τους υποστηρικτές της— με 334 ψήφους υπέρ, 324 κατά και 11 αποχές.

«Πάγωμα» των διαδικασιών για 18-24 μήνες

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν θα μπορεί να προχωρήσει στην τελική ψηφοφορία για την επικύρωση του deal μέχρι το δικαστήριο να εκδώσει την απόφασή του. Η διαδικασία αυτή συνήθως διαρκεί από 18 έως 24 μήνες.

Η καθυστέρηση αυτή εγείρει πλέον το κρίσιμο ερώτημα: Θα επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία όσο αναμένεται η ετυμηγορία των δικαστών; Μια τέτοια κίνηση θα έφερνε τα δύο θεσμικά όργανα σε πορεία μετωπικής σύγκρουσης με διακύβευμα τη δημοκρατική λογοδοσία.

Πολιτική ήττα με φόντο τον Ντόναλντ Τραμπ

Το αποτέλεσμα αποτελεί μια σημαντική ήττα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες που στηρίζουν το deal. Οι υποστηρικτές της συμφωνίας επιθυμούν την εμβάθυνση των δεσμών με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη), θεωρώντας την ως την ιδανική ευκαιρία για την Ευρώπη να δείξει πυγμή απέναντι στους απρόβλεπτους δασμούς του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Όσο περισσότερους εμπορικούς εταίρους έχουμε παγκοσμίως, τόσο πιο ανεξάρτητοι είμαστε. Και αυτό είναι ακριβώς που χρειαζόμαστε τώρα», δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια έκκληση της τελευταίας στιγμής προς τους ευρωβουλευτές νωρίτερα την Τετάρτη.

Αντιδράσεις και «αυτογκόλ»

Ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής διεθνούς εμπορίου του Κοινοβουλίου, καταδίκασε δριμύτατα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. «Απολύτως ανεύθυνο. Πρόκειται για αυτογκόλ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

«Όσοι τάσσονται κατά της Mercosur θα έπρεπε να ψηφίσουν κατά στη διαδικασία έγκρισης, αντί να χρησιμοποιούν τακτικές καθυστέρησης υπό το πρόσχημα του νομικού ελέγχου. Αυτό είναι εξαιρετικά επιζήμιο για τα οικονομικά μας συμφέροντα και τη διεθνή μας θέση. Η "Ομάδα Ευρώπη" (Team Europe) βγάζει τον εαυτό της οφσάιντ», πρόσθεσε ο Λάνγκε.