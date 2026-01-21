Μπλόκο Ευρωκοινοβουλίου στη συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει και τι μπορεί να προκαλέσει

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur, που παρουσιάστηκε ως ιστορικό βήμα ελεύθερου εμπορίου μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με σοβαρό θεσμικό εμπόδιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να μπλοκάρει προσωρινά τη διαδικασία, παραπέμποντας το κείμενο στο ανώτατο δικαστήριο της Ένωσης. Η κίνηση αυτή δεν είναι τυπική. Είναι πολιτική, νομική και κυρίως προειδοποιητική.

Τι είναι η συμφωνία Mercosur – ΕΕ

Η συμφωνία αφορά τη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου παγκοσμίως, μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωση και της Mercosur, στην οποία συμμετέχουν η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη.

Στόχος της είναι:

η κατάργηση δασμών σε πάνω από το 90% των εμπορικών συναλλαγών,

η ευκολότερη πρόσβαση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αγορές της Λατινικής Αμερικής,

και η ενίσχυση της γεωπολιτικής παρουσίας της ΕΕ σε μια περιοχή που παραδοσιακά κινούνται έντονα ΗΠΑ και Κίνα.

Γιατί παρεμβαίνει το Ευρωκοινοβούλιο

Το Ευρωκοινοβούλιο δεν απέρριψε ευθέως τη συμφωνία. Επέλεξε κάτι πιο «βαρύ». Να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να κριθεί αν το περιεχόμενό της συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως:

οι περιβαλλοντικές ρήτρες, με αιχμές για ανεπαρκή προστασία των δασών και του κλίματος,

ο κίνδυνος αποδυνάμωσης των ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας τροφίμων,

και η πίεση που ενδέχεται να δεχθούν οι Ευρωπαίοι αγρότες από φθηνότερες εισαγωγές.

Με απλά λόγια, πολλοί ευρωβουλευτές φοβούνται ότι η ΕΕ «ανοίγει την πόρτα» χωρίς επαρκείς δικλείδες.

Τι σημαίνει πρακτικά το μπλόκο

Η παραπομπή στο Δικαστήριο σημαίνει ότι:

η εφαρμογή της συμφωνίας παγώνει,

η διαδικασία μπορεί να τραβήξει για μήνες ή και χρόνια,

και τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, ακόμη κι αν τα κράτη-μέλη την υποστηρίζουν.

Δεν πρόκειται για τυπική καθυστέρηση. Είναι μια θεσμική δοκιμασία που μπορεί να οδηγήσει είτε σε αλλαγές στο κείμενο είτε σε σοβαρή αποδυνάμωσή του.

Πού συγκρούονται πολιτική και οικονομία

Η συμφωνία με Mercosur αποκαλύπτει μια βαθύτερη σύγκρουση στο εσωτερικό της ΕΕ:

από τη μία, η ανάγκη για εμπορική εξωστρέφεια και γεωπολιτική ισχύ,

από την άλλη, η πίεση για προστασία περιβάλλοντος, αγροτών και κοινωνικών προτύπων.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συμφωνία έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε χώρες με ισχυρό αγροτικό τομέα, αλλά και σε πολιτικές ομάδες που βλέπουν το ελεύθερο εμπόριο ως απειλή χωρίς επαρκείς εγγυήσεις.

Το μήνυμα της Ευρώπης

Το μπλόκο του Ευρωκοινοβουλίου στέλνει ένα καθαρό μήνυμα, στην Ευρώπη του 2026, οι εμπορικές συμφωνίες δεν περνούν «αυτόματα».

Η Mercosur–ΕΕ δεν ακυρώνεται, αλλά μπαίνει σε αυστηρό έλεγχο. Και αυτό, όπως σημειώνουν διεθνή μέσα, μπορεί να αποδειχθεί το πιο δύσκολο κομμάτι μιας συμφωνίας που θεωρήθηκε ιστορική πριν καν εφαρμοστεί.

Η συνέχεια θα κριθεί όχι μόνο στις αγορές, αλλά στις αίθουσες της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Και εκεί, τίποτα δεν περνάει χωρίς κόστος.