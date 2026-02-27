Κομισιόν για Mercosur: Σε προσωρινή εφαρμογή η συμφωνία παρά το «πάγωμα» από το Ευρωκοινοβούλιο

Στην προσωρινή εφαρμογή της αμφιλεγόμενης εμπορικής συμφωνίας της Mercosur προχώρησε την Παρασκευή (27/2) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρά τον δικαστικό έλεγχο που έχουν κινήσει ευρωβουλευτές και ο οποίοςέχει «παγώσει» τη διαδικασία επικύρωσης.

«Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να διασφαλίσει μια ομαλή και διαφανή διαδικασία. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες του πρώτου μισού αυτού του αιώνα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, υπεραμυνόμενη της επιλογής της, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του euronews.com.

Διχασμός στην Ευρώπη

Η συμφωνία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κράτη-μέλη. Η Γερμανία στηρίζει τη συμφωνία, θεωρώντας ότι ενισχύει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε νέες αγορές. Αντίθετα, η Γαλλία ηγείται του μετώπου αντίδρασης, εκφράζοντας φόβους ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες θα βρεθούν αντιμέτωποι με αθέμιτο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές χωρών της Mercosur.

Μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από 25 χρόνια, η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και χωρών της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ των οποίων η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη, καλύπτοντας συνολικά περισσότερους από 700 εκατομμύρια πολίτες.

Η φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι η συμφωνία προσφέρει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρόσβαση στην αγορά της Λατινικής Αμερικής σε βαθμό «που μπορούσαν μόνο να ονειρευτούν», προσθέτοντας ότι δίνει στην Ευρώπη «στρατηγικό πλεονέκτημα πρώτης κίνησης» σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου γεωοικονομικού ανταγωνισμού.

Το νομικό «πάγωμα» και η πολιτική σύγκρουση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη επικυρώσει τη συμφωνία. Τον Ιανουάριο, οι αντίπαλοι εξασφάλισαν πλειοψηφία για την παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπλοκάροντας ουσιαστικά την τελική επικύρωση.

Ωστόσο, η Επιτροπή διατηρεί το νομικό δικαίωμα προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας, εφόσον τουλάχιστον μία χώρα της Mercosur ολοκληρώσει τη δική της επικύρωση. Ήδη η Αργεντινή και η Ουρουγουάη έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενεργοποίηση της συμφωνίας από πλευράς ΕΕ.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Manfred Weber, χαιρέτισε την απόφαση, δηλώνοντας ότι «η ΕΕ στέλνει σαφές μήνυμα στους διεθνείς εταίρους, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες», προσθέτοντας ότι τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου μπορούν να αρχίσουν να αποδίδουν πριν από την τελική ψηφοφορία του Κοινοβουλίου.

Στον αντίποδα, η συμπρόεδρος της πολιτικής ομάδας The Left, Manon Aubry, κατήγγειλε την κίνηση μέσω ανάρτησης στο X, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία εφαρμόζεται «χωρίς την ψήφο των εθνικών κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή τη γνώμη του Δικαστηρίου της ΕΕ», χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σοβαρή».