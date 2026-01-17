Mercosur και επίσημα: Έπεσαν οι υπογραφές στην Παραγουάη μεταξύ ΕΕ και χωρών της Λατινικής Αμερικής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το μπλοκ Mercosur των χωρών της Νότιας Αμερικής υπέγραψαν επίσημα σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου την πολυαναμενόμενη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων η οποία αποτελεί ορόσημο για την ΕΕ.



Η τελετή υπογραφής στην πρωτεύουσα της Παραγουάης, Ασουνσιόν, θεωρείται από πολλούς ως μια σημαντική γεωπολιτική νίκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τους δασμούς των και των ολοένα και αυξανόμενων εξαγωγών από την Κίνα, διευρύνοντας την παρουσία του μπλοκ σε μια περιοχή πλούσια σε πόρους που αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο από την Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.



Όπως αναφέρει το AP η υπογραφή της συμφωνίας στέλνει επίσης το μήνυμα ότι η Νότια Αμερική διατηρεί εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις, ακόμη και όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει κυρίαρχος στο Δυτικό Ημισφαίριο.

«Δίκαιο εμπόριο αντί δασμών»



«Επιλέγουμε το δίκαιο εμπόριο αντί των δασμών. Επιλέγουμε μια παραγωγική μακροπρόθεσμη συνεργασία αντί της απομόνωσης», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην τελετή στην οποία παρευρέθηκαν οι πρόεδροι των μελών της Mercosur, Αργεντινής, Ουρουγουάης και Παραγουάης, και ο υπουργός Εξωτερικών της μεγαλύτερης οικονομίας του εμπορικού μπλοκ, της Βραζιλίας.

Η υπογραφή σηματοδοτεί την κορύφωση μιας σκληρής πολιτικής μάχης εντός της ΕΕ, η οποία ξεπέρασε το τελευταίο της εμπόδιο μόλις την περασμένη εβδομάδα, όταν τα κράτη μέλη υποστήριξαν τη συμφωνία με ειδική πλειοψηφία μετά από μια σειρά παραχωρήσεων της τελευταίας στιγμής. Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία αντιτάχθηκαν στη συμφωνία, ενώ το Βέλγιο απείχε.



Η συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, όμως οι αντιδράσεις από τον αγροτικό κόσμο αναμένεται έντονη.

Δασμοί και νέες αγορές



Εάν επικυρωθεί πλήρως, η συμφωνία θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών που θα καλύπτει περισσότερα από 700 εκατομμύρια άτομα σε όλη την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Πάνω από το 90% των δασμών στις εξαγωγές της ΕΕ θα καταργηθεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, ανοίγοντας νέες αγορές για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, ιδίως στους βιομηχανικούς τομείς.



Εν τω μεταξύ, οι χώρες της Mercosur θα αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για γεωργικά προϊόντα στο πλαίσιο αυστηρών συστημάτων ποσοστώσεων που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία ευαίσθητων ευρωπαϊκών τομέων, όπως το βόειο κρέας και τα πουλερικά.



Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει χαρακτηρίσει τη συμφωνία ως στρατηγική νίκη, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει το εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες σε μια στιγμή αυξανόμενου γεωπολιτικού κατακερματισμού. Αξιωματούχοι της ΕΕ βλέπουν τη συμφωνία ως έναν τρόπο επαναφοράς της επιρροής τους στη Λατινική Αμερική εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα και αυξανόμενης αβεβαιότητας γύρω από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Ήττα για Μακρόν

Για να κερδίσει την υποστήριξη των κυβερνήσεων που αντιδρούσαν στη συμφωνία, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να διαθέσει 45 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετη στήριξη των αγροτών της ΕΕ , αμβλύνοντας την αντίσταση των χωρών που ανησυχούν για τις φθηνές εισαγωγές που υποτιμούν τους εγχώριους παραγωγούς.



Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναδείχθηκε ένας από τους σημαντικότερους ηττημένους της συμφωνίας, σύμφωνα με το Politico. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες για την παρεμπόδιση ή την καθυστέρηση της συμφωνίας -επικαλούμενος πιέσεις από τον γεωργικό τομέα της Γαλλίας- το Παρίσι δεν τα κατάφερε.



Η Ιταλία τελικά υποστήριξε τη συμφωνία, αφού εξασφάλισε διασφαλίσεις και δεσμεύσεις χρηματοδότησης για τους δικούς της αγρότες.