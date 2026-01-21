Τσιάρας για Mercosur: Το Ευρωκοινοβούλιο καλώς την παρέπεμψε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Σε ένα πρώτο σχόλιο για την παραπομπή της συμφωνίας ΕΕ - Mercosur στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προχώρησε ο Κώστας Τσιάρας από βήματος Ολομέλειας.



«Προφανώς και έχουμε ενημερωθεί για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, καλώς θα την λάβει το ευρωπαϊκό δικαστήριο», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, απαντώντας στη σχετική κριτική της αντιπολίτευσης, βγάζοντας μάλιστα στη σέντρα τη Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας πως «όταν έπρεπε το ευρωκοινοβούλιο να ψηφίσει μέτρα προστασίας των αγροτών, η ομάδα του ΠΑΣΟΚ απουσίαζε».

Ένταση για τη διακομματική επιτροπή

«Κάνουμε restart στον πρωτογενή τομέα. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, επιλέξτε εάν θα συμμετάσχετε, προτείνοντας λύσεις». Με αυτά τα λόγια, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε νωρίτερα στα ομαδικά πυρά της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως η διακομματική επιτροπή για το αγροτικό θα καταλήξει σε λύσεις που όχι μόνο θα δεσμεύσουν την παρούσα κυβέρνηση, αλλά θα αποτελέσουν την εθνική γραμμή για τα επόμενα χρόνια.



Κατά τον αρμόδιο υπουργό, η πρόσκληση για διακομματικό διάλογο δεν είναι επικοινωνιακή, αλλά εθνικής ευθύνης. Όσον αφορά δε στις αντιπροτάσεις που κατατέθηκαν από την αντιπολίτευση, προέταξε τη θεσμική, κοινοβουλευτική διαδικασία, αντί των «μη θεσμοθετημένων» και «μη λειτουργικών» εισηγήσεων.



Απαντώντας εντωμεταξύ στην κριτική της αντιπολίτευσης για την απουσία του πρωθυπουργού από τη σημερινή συζήτηση, ο Κώστας Τσιάρας επεσήμανε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Νταβός και ακολούθως στις Βρυξέλλες, λέγοντας πως «δεν είναι προγραμματισμένες οι διεθνείς εξελίξεις», ενώ αναφερόμενος στη συμφωνία ΕΕ - Mercosur, σχολίασε πως η Ελλάδα «δεν φοβάται το άνοιγμα των αγορών», εφόσον «έχει ποιότητα, κανόνες και στρατηγική», κάνοντας λόγο για «ευκαιρία εξωστρέφειας» για τα προϊόντα υψηλής ποιότητας.



Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έριξε «καρφιά» προς το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την ευλογιά των αιγοπροβάτων. «Η απόφαση για τον εμβολιασμό αφορά στην άποψη της επιστήμης. Κρίμα που άλλαξε στάση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως πρέπει να γίνει εμβολιασμός», σχολίασε.



Ο Κώστας Τσιάρας επέμεινε πως δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο στην ευρωζώνη και πως μόνο σε τρίτες χώρες έχει εφαρμοστεί εμβόλιο κατά της ευλογιάς, τονίζοντας ταυτοχρόνως, απαντώντας στον Σωκράτη Φάμελλο που αντιδρούσε από τα έδρανα, πως καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει βγει από το ενδημικό καθεστώς.

Κακλαμάνης σε Φάμελλο: Δεν προβλέπεται πουθενά στον Κανονισμό το αίτημά του για σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής

Την ίδια ώρα, με γραπτή δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, απάντησε στο αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου για σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής.



Κατά τον πρόεδρο του Σώματος, το αίτημα που κατέθεσε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος για σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής «δεν προβλέπεται πουθενά στον Κανονισμό της Βουλής». Όπως εξηγεί, η πρωθυπουργική πρόταση για σύσταση διακομματικής επιτροπής συζητείται σήμερα με βάση το άρθρο 44 του Κανονισμού της Βουλής, ενώ ο ίδιος τονίζει πως εάν κατατεθεί αίτημα για σύσταση επιτροπής «θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με την πρόταση του πρωθυπουργού».

Κάλεσμα Φάμελλου σε αντιπολίτευση: Να καταθέσουμε από κοινού σχέδιο νόμου για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απηύθυνε κάλεσμα στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης για κατάθεση σχεδίου νόμου για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Κατηγορώντας τον Νικήτα Κακλαμάνη ότι απέρριψε το σχετικό αίτημά του με «διαδικαστικά τερτίπια», ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε πως η διακομματική επιτροπή που πρότεινε ο πρωθυπουργός είναι «στάχτη στα μάτια» και έχει ως στόχο να καλύψει τις κυβερνητικές ευθύνες.