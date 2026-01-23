Προς αποκλιμάκωση οι σχέσεις ΕΕ με ΗΠΑ: Ανακούφιση αλλά και αμφιβολίες για τις κινήσεις Τραμπ

Μήνυμα υπέρ της αποκλιμάκωσης και της διατήρησης των διατλαντικών σχέσεων σε πλαίσιο «φιλίας και σεβασμού» έστειλε ο Αντόνιο Κόστα, μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, που είχε ως αντικείμενο τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Κόστα υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ έχουν διαμορφωθεί ιστορικά και βασίζονται σε κοινές αξίες και συμφέροντα, τονίζοντας ότι «οι σχέσεις μεταξύ εταίρων και συμμάχων πρέπει να διέπονται από φιλία και σεβασμό». Αναφερόμενος στις αποφάσεις της άτυπης συνάντησης, σημείωσε πως ΕΕ και ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον για την ασφάλεια της Αρκτικής, κυρίως μέσω του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επανέλαβε ότι μόνο το Βασίλειο της Δανίας και η Γροιλανδία μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για ζητήματα που τους αφορούν, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή στάση καθοδηγείται από τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας.

Θετική χαρακτήρισε επίσης την ανακοίνωση ότι δεν θα επιβληθούν νέοι αμερικανικοί δασμοί σε ευρωπαϊκά προϊόντα, υπογραμμίζοντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν ασύμβατο με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ–ΗΠΑ. Όπως τόνισε, ο βασικός στόχος παραμένει η «αποτελεσματική σταθεροποίηση των διμερών εμπορικών σχέσεων».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της απέναντι σε κάθε μορφή καταναγκασμού, τονίζοντας ότι «διαθέτει τη δύναμη και τα εργαλεία για να το πράξει, εάν και όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο».

Φωτ.: Reuters

«Η ΕΕ έχει σοβαρές αμφιβολίες για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει «σοβαρές αμφιβολίες» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» που ανακοίνωσε πως ιδρύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα για τη συμβατότητά του με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε παράλληλα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά ορισμένο αριθμό στοιχείων για τον χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, για το πεδίο δράσης του, τη διακυβέρνησή του και τη συμβατότητά του με τον χάρτη (του Οργανισμού) των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο κ. Κόστα μετά το πέρας έκτακτης συνόδου των «27» στις Βρυξέλλες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε χθες Πέμπτη στο Νταβός το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του, με παρόντες κάπου είκοσι ηγέτες χωρών που εντάχθηκαν σε αυτό το όργανο υπό τον προσωπικό έλεγχο του Ντόναλντ Τραμπ.

Φον ντερ Λάιεν: «Είμαστε σε σαφώς καλύτερη θέση από 24 ώρες πριν»

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ βρίσκεται «σε σαφώς καλύτερη θέση σε σχέση με πριν από 24 ώρες», επισημαίνοντας πως υπήρξε αδιαμφισβήτητη αλληλεγγύη προς τη Γροιλανδία και τη Δανία, καθώς και ενότητα στήριξης προς τα κράτη-μέλη που απειλήθηκαν με δασμούς.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσήλθε στον διάλογο με τις ΗΠΑ «με αυστηρότητα αλλά χωρίς κλιμάκωση», έχοντας παράλληλα προετοιμαστεί με εμπορικά αντίμετρα και θεσμικά εργαλεία. Όπως σημείωσε, η ευρωπαϊκή στρατηγική βασίστηκε σε τέσσερις πυλώνες: αυστηρότητα, επαφή, ετοιμότητα και ενότητα.

Η κ. φον ντερ Λάιεν αποκάλυψε επίσης ότι, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, έχει ήδη προταθεί ο διπλασιασμός της οικονομικής στήριξης προς τη Γροιλανδία, ενώ αναμένεται και πρόταση για ένα ευρύτερο επενδυτικό πακέτο. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης στην Αρκτική, αναφέροντας ενδεικτικά την προοπτική απόκτησης ευρωπαϊκού παγοθραυστικού, καθώς και την ενδυνάμωση των συμφωνιών ασφάλειας με εταίρους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Νορβηγία και η Ισλανδία.

«Ειλικρίνεια και σεβασμός είναι ο μόνος δρόμος»

Σε ερωτήσεις για την επιλογή της «μη κλιμάκωσης» απέναντι στις απειλές της Ουάσιγκτον, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι «μεταξύ φίλων και συμμάχων, η ειλικρίνεια και ο σεβασμός είναι ο μόνος δρόμος», ενώ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι η Ευρώπη «κατάφερε να αντισταθεί με αποφασιστικότητα, χωρίς κλιμάκωση και, κυρίως, με ενότητα».

Τέλος, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκε στη φιλόδοξη ευρωπαϊκή ατζέντα για την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, ζητήματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της επόμενης Συνόδου Κορυφής της 12ης Φεβρουαρίου, αφιερωμένης στην ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς σε ένα νέο γεωοικονομικό περιβάλλον.