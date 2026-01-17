Ανησυχία για τη Γροιλανδία: «Ο Τραμπ μπορεί να φέρει το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε»

Οι ανησυχίες για μια ευρύτερη διεθνή σύγκρουση εντείνονται τους τελευταίους μήνες, με Ευρωπαίους ηγέτες να προειδοποιούν πλέον ανοιχτά για τον κίνδυνο σοβαρής αποσταθεροποίησης. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου την περασμένη Πέμπτη, αναφορικά με τις επιθετικές βλέψεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία.

Όπως δήλωσε ο Τουσκ, μια απόπειρα κατάληψης ή ελέγχου της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να πυροδοτήσει μία καταστροφική σύγκρουση μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ, σηματοδοτώντας «το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε».

Στρατεύματα στην Αρκτική και «θεμελιώδης ρήξη» στο ΝΑΤΟ

Η ένταση ολοένα και αυξάνεται καθώς ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται στη Γροιλανδία, με στρατεύματα από τη Γαλλία και τη Γερμανία να έχουν αποβιβαστεί στο νησί. Παράλληλα, Νορβηγία και Σουηδία φέρονται να εξετάζουν αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων, ενισχύοντας τους φόβους για στρατιωτική αντιπαράθεση στην Αρκτική.

Την ίδια ώρα, βέβαια, και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια καθώς μόλις σήμερα, Σάββατο (17/1) ανακοίνωσε πως θα επιβάλλει δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου του 2026 στις 8 χώρες της Ευρώπης που δεν στηρίζουν τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία δηλαδή σε Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία.

Ο Τουσκ, πάντως, ξεκαθάρισε ότι η Πολωνία δεν προτίθεται να στείλει στρατεύματα, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ κρατών-μελών του ΝΑΤΟ θα οδηγούσε σε κατάρρευση της Συμμαχίας. «Η απόπειρα κατάληψης εδάφους κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ από άλλο κράτος-μέλος θα αποτελούσε πολιτική καταστροφή», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters.

Αντιδράσεις από Ρωσία και απειλές για πυρηνική κλιμάκωση

Η Ρωσία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με αξιωματούχους του Κρεμλίνου να χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές βλέψεις «εξαιρετικά ασυνήθιστες» και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η υπόθεση είναι «εξαιρετική» από νομικής άποψης, επισημαίνοντας πως ο ίδιος ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι το διεθνές δίκαιο «δεν αποτελεί προτεραιότητα».

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση του Ρώσου γερουσιαστή Ντμίτρι Ρογκόζιν, ο οποίος προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να σημάνει «την αρχή του τέλους του κόσμου». Σύμφωνα με τον ίδιο, η κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αντιπυραυλικής άμυνας («Golden Dome») με στόχο την πυρηνική υπεροχή έναντι της Ρωσίας και της Κίνα.

Οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες

Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια ενέργεια θα είχε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με πιθανή ύφεση ή ακόμη και κατάρρευση αγορών, εμπορικούς πολέμους και εκτεταμένη αναταραχή. Παράλληλα, μια επίθεση κατά της Δανίας -ιδρυτικού μέλους του ΝΑΤΟ- θα μπορούσε να οδηγήσει στην de facto διάλυση της Συμμαχίας, καθώς οι ΗΠΑ θα εμφανίζονταν ως επιτιθέμενος εναντίον συμμάχου.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, οι ΗΠΑ θα αντιμετώπιζαν διεθνή απομόνωση, με τη συντριπτική πλειονότητα των κρατών -συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών συμμάχων- να αρνείται να αναγνωρίσει μια τέτοια προσάρτηση ως νόμιμη. Το ενδεχόμενο διπλωματικού αποκλεισμού στον ΟΗΕ θεωρείται εξαιρετικά πιθανό.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε τη μετατροπή των Ηνωμένων Πολιτειών σε «απρόβλεπτο κράτος» που εγκαταλείπει τον ρόλο του εγγυητή της διεθνούς τάξης, ανοίγοντας έναν επικίνδυνο κύκλο παγκόσμιας αστάθειας.