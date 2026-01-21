Η IFAB θα επικυρώσει παρέμβαση του VAR στα κόρνερ και στις δεύτερες κίτρινες κάρτες

Η International Football Association Board (IFAB), το αρμόδιο όργανο για τους κανόνες του ποδοσφαίρου συνεδρίασε στο Λονδίνο και αναμένεται να αποφασίσει για την εφαρμογή νέων κανονισμών όσον αφορά την παρέμβαση του VAR με άμεση εφαρμογή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί στην Αμερική το ερχόμενο καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, η IFAB πρότεινε και αναμένεται να θέσει σε διαβούλευση τρεις καινοτομίες. Οι δύο σχετίζονται με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του VAR και η τρίτη με τους κανονισμούς όσον αφορά την ταχύτητα και τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.

Η δικαιολογητική βάση πίσω από τις καινοτόμες προτάσεις

Αρχικά, το αρμόδιο όργανο για τους κανονισμούς στο ποδόσφαιρο επεξεργάστηκε τα δεδομένα της έως τώρα επίδρασης του VAR και έκρινε απαραίτητη την αναθεώρηση ορισμένων παραμέτρων, διατηρώνοντας όμως τον κορμό του έως τώρα πρωτοκόλλου.

Πιο αναλυτικά, διέκρινε πως συχνά προκύπτουν αμφισβητούμενες αποφάσεις σε περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας, αλλά και σφυριγμάτων για κόρνερ. Παράλληλα, διαπίστωσε πως η εξέταση των φάσεων από το VAR δημιουργεί περαιτέρω καθυστερήσεις στη ροή του παιχνιδιού.

Οι προτάσεις της IFAB

Έλεγχος του VAR στα κόρνερ: Η IFAB θεωρεί καθοριστική την απονομή ενός κόρνερ για την εξέλιξη του παιχνιδιού και προτείνει την εξέταση των φάσεων, που ο διαιτητής και ο επόπτης υποδεικνύουν κόρνερ από τον VAR, μόνον όμως εφόσον μπορεί να λάβει την απόφαση άμεσα.

Έλεγχος στις δεύτερες κίτρινες κάρτες: Ο VAR, πλέον θα έχει τη δυνατότητα παρέμβασης, όταν ο διαιτητής υποδεικνύει λανθασμένα δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβάλλει ποδοσφαιριστή. Επίσης, θα μπορεί να παρεμβαίνει και σε περίπτωση που ο διαιτητής έχει προειδοποιήσει βγάζοντας κίτρινη κάρτα άλλον ποδοσφαιριστή από αυτόν που υπέπεσε στην παράβαση (ζήτημα ταυτοποίησης).

Καθυστερήσεις και ταχύτητα του παιχνιδιού: Η IFAB κρίνει κρίσιμο για την χρονική διάρκεια των αγώνων, τις εκτελέσεις πλαγίων άουτ, αλλά και τον χρόνο, που σπαταλούν οι τερματοφύλακες κρατώντας τη μπάλα. Για αυτό το λόγο προτείνει την αυτόματη αλλαγή κατοχής, σε περίπτωση που ο προσδιορισμένος χρόνος από το αρμόδιο όργανο, ξεπεραστεί.

Τέλος, η IFAB αποφάσισε να μην προχωρήσει με την πρόταση του Αρσέν Βενγκέρ, όσον αφορά τους κανόνες του οφσάιντ, μετά από άρνηση των ιδρυτικών μελών της (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία) για εφαρμογή του μέτρου, παρά το γεγονός πως η FIFA είχε χαιρετήσει την αλλαγή.

Η καταληκτική ημερομηνία

Οι παραπάνω προτάσεις αναμένεται να επικυρωθούν με ψηφοφορία που θα διεξάγει η IFAB στη Γενική Συνέλευση της 28ης Φεβρουαρίου. Εφόσον οι προτάσεις επικυρωθούν, οι νέοι κανονισμοί θα τεθούν σε άμεση εφαρμογή ήδη από το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, που διοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από κοινού με το Μεξικό και τον Καναδά το καλοκαίρι του 2026.

Υπενθυμίζουμε πως η παραπάνω εξέλιξη προκύπτει μετά από επίσημη τοποθέτηση του Αρχιδιαιτητή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA), Πιερλουίτζι Κολίνα, ο οποίος ζήτησε μεγαλύτερη ακρίβεια στις αποφάσεις των διαιτητών.