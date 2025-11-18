Αλλάζουν όλα στο ποδόσφαιρο: Το «νέο» VAR, οι μπλε και χρυσές κάρτες και ο... Βενγκέρ

Η μεταμόρφωση του ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως απέχει πολύ από το να ολοκληρωθεί. Η εισαγωγή του VAR έφερε μια δραματική αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής αγώνων και έκτοτε έχουν ακολουθήσει και άλλοι νέοι κανονισμοί που συνεχίζουν να αναδιαμορφώνουν το άθλημα. Τώρα, το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB) μελετά πιθανές μελλοντικές αλλαγές που θα μπορούσαν να αλλάξουν και πάλι το τοπίο του παιχνιδιού.

Η IFAB είναι ο διεθνής οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό των Κανονισμών του Παιχνιδιού, των επίσημων κανονισμών που διέπουν τον τρόπο διεξαγωγής του ποδοσφαίρου. Ιδρύθηκε το 1886 και η εξουσία της στη θέσπιση των κανονισμών αναγνωρίστηκε επίσημα από τη FIFA το 1904. Μια σχέση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πριν από μερικές εβδομάδες, τα μέλη της IFAB πραγματοποίησαν μια συνάντηση για να συζητήσουν διάφορα θέματα ενόψει της ετήσιας επιχειρηματικής συνάντησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο τον Ιανουάριο του 2026. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν ήταν μια σειρά από πιθανές τροποποιήσεις κανόνων που θα μπορούσαν να εισαχθούν στο εγγύς μέλλον.

Η τελική απόφαση βασίζεται σε οκτώ ψήφους, με μια περίεργη και παραδοσιακή κατανομή: Μία ψήφος για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, και τέσσερις για τη FIFA, που εκπροσωπούν τις υπόλοιπες 207 εθνικές ομοσπονδίες. Μια αλλαγή σε κάποιον κανονισμό του ποδοσφαίρου πραγματοποιείται μόνο εάν λάβει έξι από αυτές τις οκτώ ψήφους.

Ο νόμος του Βενγκέρ και τα πέναλτι χωρίς... ριμπάουντ

Το οφσάιντ είναι ένας από τους κανονισμούς στο ποδόσφαιρο που πάντα προκαλεί διαμάχες. Με την εφαρμογή του VAR, η συζήτηση άρχισε να αμαυρώνεται, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα καυτό θέμα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε ο Η FIFA έχει στο τραπέζι μια πρόταση για την τροποποίηση αυτού του κανόνα που ονομάζεται «Νόμος του Βενγκέρ», ακριβώς επειδή είναι ο πρώην ιστορικός προπονητής της Άρσεναλ που το πρότεινε.

Αυτός ο κανονισμός στοχεύει να επιβάλλει την παράβαση του οφσάιντ μόνο όταν ο επιτιθέμενος έχει ολόκληρο το σώμα του μπροστά από τον προτελευταίο αμυντικό, και όχι μόνο ένα μέρος του, όπως ισχύει μέχρι τώρα. Έτσι, οφσάιντ θα καταλογίζεται μόνο όταν υπάρχει χώρος ανάμεσα στους παίκτες και ποτέ αν τα σώματα επικαλύπτονται σε οποιοδήποτε σημείο.

