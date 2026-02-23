Γιατί οι νέοι κανόνες της IFAB μπορούν να αλλάξουν για πάντα το ποδόσφαιρο

Η IFAB, η αρμόδια αρχή για την οριοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου και την αναδιάρθωση των κανονισμών στο ποδόσφαιρο, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι εκπρόσωποι της διεθνούς επιτροπής αναμένεται να ανακοινώσουν νέα μέτρα για την επιτάχυνση του ρυθμού στο παιχνίδι και την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών στην ετήσια συνέλευση του Σαββάτου (28/02).

Οι προτάσεις της IFAB περιλαμβάνουν την αυστηροποίηση του κανονισμού σχετικά με τους τραυματισμούς, την εισαγωγή χρονομέτρου στην εκτέλεση των άουτ και των πλάγιων άουτ, καθώς και την αναδιαμόρφωση του πλαισίου όσον αφορά τις αλλαγές.

Τέλος, περιλαμβάνουν τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του VAR, που θα μπορεί να ελέγχει και τις δεύτερες κίτρινες κάρτες, αλλά και τις εκτελέσεις κόρνερ, αν το επιτρέπει η διοργανώτρια αρχή του αγώνα.

Αναλυτικά οι κανόνες που προτείνει η IFAB

1. Κάθε φορά που ένας ποδοσφαιριστής αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο για να δεχθεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω τραυματισμού, θα οφείλει υποχρεωτικά να παραμείνει εκτός γηπέδου για τουλάχιστον ένα λεπτό.

2. Όποτε μία ομάδα που κέρδισε άουτ ή πλάγιο άουτ, ξεπερνά το προκαθορισμένο χρονικό όριο για την εκτέλεση, θα τιμωρείται με απώλεια της κατοχής.

3. Αν μία ομάδα κάνει αλλαγή, αλλά ο παίκτης της δε βγει από το γήπεδο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, θα αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο μέχρι την επόμενη διακοπή.

4. Ο VAR θα έχει, πλέον το δικαίωμα να παρεμβαίνει και σε περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας. Επίσης, αν το επιτρέπει η διοργανώτρια αρχή του αγώνα, πχ η Premier League, θα μπορεί να εξετάζει και τα κόρνερ.

Έντονη ανησυχία στους αναλυτές και τους φιλάθλους

Οι αναλυτές του ποδοσφαίρου, αλλά και οι απλοί φίλαθλοι δε δίστασαν να εκφράσουν τον προβληματισμό τους όσον αφορά τους νέους κανονισμούς, που επιχειρεί να εισάγει η IFAB.

Ο κανονισμός για τους τραυματισμούς, μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία, αφού το ένα λεπτό, το οποίο απαιτείται για την επιστροφή του τραυματία ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να αποβεί μοιραίο για την ομάδα που παίζει με παίκτη λιγότερο.

Σύμφωνα με έρευνες, ακόμη και 30 δευτερόλεπτα με παίκτη λιγότερο αρκούν για να διαμορφώσουν συνθήκες για γκολ, ενώ η δυσφορία που μπορεί να προκαλέσει στους φιλάθλους η καθυστερημένη είσοδος του τραυματία παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί δυνητικά να αυξήσει την πίεση στους διαιτητές. Μπορεί οι ποδοσφαιριστές να προσποιούνται συχνά πως τραυματίστηκαν, όμως ο εν λόγω κανονισμός λειτουργεί τιμωρητικά απέναντι σε όσους παίκτες χτύπησαν όντως.

Οι νέοι κανονισμοί αλλάζουν για πάντα το ποδόσφαιρο

Μέχρι πρότινος, τα μόνα χρονόμετρα, που επηρέαζαν την εξέλιξη ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, ήταν αυτά που μετρούσαν 45 λεπτά από την έναρξη κάθε ημιχρόνου έως τη λήξη του, καθώς και αυτά που χρονομετρούσαν τα λεπτά των καθυστερήσεων.

Η IFAB επιδιώκει να εισάγει νέους χρονικούς ελέγχους, που θα επιτελούν καθοριστικό ρόλο. Η αποχώρηση ενός παίκτη από το γήπεδο λόγω τραυματισμού, πλέον, θα συνδέεται με ένα χρονόμετρο που θα επιμετρά 60 δευτερόλεπτα μέχρι την επανείσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ανάλογο ίσως του χρονομέτρου που προσμετρά τα δευτερόλεπτα των αποβεβλημένων αθλητών του πόλο.

Παράλληλα, η επαπειλούμενη αλλαγή κατοχής σε περίπτωση που μία ομάδα δεν εκτελέσει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα τα άουτ, πλάγια και μη, μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε περισσότερα ατομικά λάθη, τα οποία οδηγούν σε γκολ.

Χρήσιμη η παρέμβαση για το VAR

Τέλος, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του VAR, είναι δυνατόν να λειτουργήσει αντίστροφα με το πνεύμα των νέων κανονισμών, που επικεντρώνονται στη διαμόρφωση ενός κανονιστικού πλαισίου, που εξυπηρετεί τον έντονο ρυθμό και τις λιγότερες διακοπές του παιχνιδιού.

Ωστόσο, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά όσον αφορά την παραγωγή ορθών και δίκαιων αποφάσεων. Οι φίλαθλοι είχαν ζητήσει εδώ και μήνες από την IFAB να διευρύνει την αρμοδιότητα του VAR και σε περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας και η αρμόδια επιτροπή, επιτέλους έκανε το εύλογο αίτημα δεκτό.

Μπορεί το ποδόσφαιρο να γίνει... μπάσκετ;

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επανέρχεται στο προσκήνιο η πρόταση της εισαγωγής ενός νέου χρονομέτρου, το οποίο θα σταματάει σε κάθε διακοπή και θα συνεχίζει να μετρά αντίστροφα σε κάθε επανέναρξη του παιχνιδιού.

Η IFAB έδειξε πως σκέφτεται να κινηθεί βαθμιαία στην κατεύθυνση αυτή, χωρίς όμως να επιθυμεί μία απότομη αλλαγή, που θα προκαλέσει αντιδράσεις.

Οι διορθωτικές κινήσεις, που προτείνονται στη Γενική Συνέλευση του Σαββάτου (28/02), ίσως αποτελούν την έναρξη μίας προοδευτικής, αλλά ενιαίας αλλαγής κατεύθυνσης στο κανονιστικό πλαίσιο.

Το κρίσιμο ερώτημα που ανακύπτει, βέβαια, είναι σαφές: μήπως οι νέοι κανόνες αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του αθλήματος;

Το «στοίχημα» της IFAB για ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο

Το ποδόσφαιρο, το οποίο παραδοσιακά συνδυάστηκε με την «απελευθέρωση» από τα δεσμά του χρόνου, αφού τα δευτερόλεπτα κυλούσαν χωρίς διακοπή στο ρολόι του διαιτητή, αποτελεί πλέον ένα παιχνίδι, στο οποίο εισάγονται νέα αυστηρά οριοθετημένα χρονοδιαγράμματα.

Αν η IFAB διαμορφώσει ένα πλαίσιο που μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με το παρελθόν, τις παραδόσεις και τις ιστορικές απαρχές των κανονισμών του δημοφιλέστερου αθλήματος στον πλανήτη, τότε θα κερδίσει ένα δύσκολο στοίχημα. Αν όχι, όμως, η κριτική των φιλάθλων μπορεί να την οδηγήσει σε «πισωγυρίσματα»...