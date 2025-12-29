Ο Ινφαντίνο για τις τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ: «Δεχθήκαμε 150 εκ. αιτήματα σε 15 μέρες»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, την Δευτέρα (29/12) αποκάλυψε πόσα αιτήματα έχει δεχθεί η ομοσπονδία για την αγορά των εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λέγοντας μάλιστα ότι είναι τόσα που ισοδυναμούν με «300 έτη Παγκοσμίων Κυπέλλων».

Ο Ινφαντίνο απέρριψε τις κριτικές για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων, λέγοντας πως «Μέσα σε μόλις 15 ημέρες, λάβαμε 150 εκατομμύρια αιτήματα από όλο τον κόσμο για την αγορά εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο». Τα εισιτήρια για τον τελικό κοστίζουν μεταξύ 3.500 και 7.400 ευρώ, με τους αγώνες της Πορτογαλίας να είναι από τους πιο ακριβούς στη φάση των ομίλων, με τον πρόεδρο της FIFA να εξηγεί: «Παρόλα τα δημοσιεύματα που μπορεί να έχετε διαβάσει σχετικά με τις τιμές, αυτοί είναι οι πραγματικοί αριθμοί. Κατά τη διάρκεια των 15 ημερών προπώλησης, καταγράψαμε κατά μέσο όρο 10 εκατομμύρια παραγγελίες την ημέρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να πρωτοστατούν. Θα μπορούσαμε να είχαμε καλύψει το ισοδύναμο 300 ετών Παγκοσμίων Κυπέλλων».

Η ισπανική «Marca» εκτιμά πως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό, θα μπορούσε να δημιουργήσει ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων, μεταξύ 50 και 60 εκατομμυρίων.