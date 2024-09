Ο Τζιάνι Ινφαντίνο «επιστράτευσε» τον DJ Khaled για να προωθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων [vid]

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο θέλει να μας βάλει σε κλίμα... Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και «επιστράτευσε» τον DJ Khaled για να προωθήσει τη νεοσύστατη διοργάνωση της FIFA. Ο διάσημος Αμερικανός DJ απαντάει στην κλήση του Τζιάνι Ινφαντίνο και κανονίζουν να συναντηθούν στις ΗΠΑ, το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Διαδίδοντας τη λέξη... Αυτό είναι το δικό σου κάλεσμα ώστε να ετοιμαστείς για το ολοκαίνουργιο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το μεγαλύτερο παγκόσμιο ξεχωριστό τουρνουά συλλόγων στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είναι πραγματικά παγκόσμιο, που συμπεριλαμβάνει άπαντες και θα ενώσει τον κόσμο.

Οπότε, ετοιμαστείτε, για μία νέα εποχή στο συλλογικό ποδόσφαιρο που είναι έτοιμη να ξεκινήσει σε 12 γήπεδα, σε 11 πόλεις των ΗΠΑ στις 15 Ιουνίου του 2025. Ο επίσημος Πρωταθλητής Κόσμου θα αναδειχθεί στις 13 Ιουλίου του 2025 στο Νιου Τζέρσεϊ και θα λάβει το... στέμμα του», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η παγκόσμια ομοσπονδία, δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει το θέμα των χορηγών, αλλά και της τηλεοπτικής κάλυψης και των διαθέσιμων γηπέδων. Η προθεσμία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έληξε πριν από λίγες μέρες, με αποτέλεσμα αν διοργανωθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων να μην έχει τηλεοπτική «στέγη».

🚨 The new expanded FIFA Club World Cup has several issues:



• Zero bids for TV coverage

• No stadiums confirmed

• Calendar/contract clashes

• Lack of sponsors



Some clubs are against the competition and the high costs and lack of organisation is putting the tournament at… pic.twitter.com/eEQbADW7ZJ