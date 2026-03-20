Marca: «Ξεκάθαρο οφσάιντ στο δεύτερο γκολ της Μπέτις κόντρα στον Παναθηναϊκό» - Το σκεπτικό του VAR

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 4-0 στη Σεβίλλη από τη Μπέτις, βλέποντας το όνειρο πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League να σβήνει. Η φάση που προκάλεσε διαμάχη ήταν το δεύτερο γκολ των Ισπανών, που σημειώθηκε στο 45’ και άλλαξε δραματικά τα δεδομένα του αγώνα.



Οι «πράσινοι» διαμαρτύρονται αρχικά για επιθετικό φάουλ στον Καλάμπρια που δεν καταλογίστηκε και στη συνέχεια για οφσάιντ του Αμπντέ Εζαλζουλί στην αρχή της φάσης, το οποίο δεν υποδείχθηκε από το VAR.



Η ισπανική ιστοσελίδα Marca ανέφερε πως ο Εζαλζουλί ήταν εκτεθειμένος, αλλά όταν έπιασε την μπάλα σε θέση οφσάιντ, αυτή άλλαξε πολλές φορές κατοχή πριν φτάσει στον Άμραμπάτ, ο οποίος σκόραρε με δυνατό σουτ. Το VAR θεώρησε ότι δεν χρειάζεται να γυρίσει πίσω τη φάση, καθώς οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν τουλάχιστον τέσσερις ευκαιρίες να διώξουν την μπάλα.







Αναλυτικά όσα ανέφερε η Marca:

«Ακριβώς τη στιγμή που φαινόταν ότι ο αγώνας θα ήταν ισόπαλος στο ημίχρονο, μια παράξενη αλληλουχία γεγονότων έδωσε στους «βερδιμπλάνκος» το προβάδισμα στη σειρά. Ο Εζαλζουλί έλαβε την μπάλα σε θέση οφσάιντ. Γνωρίζοντας ότι είναι οφσάιντ, κλώτσησε με δύναμη την μπάλα στον αέρα, αλλά ούτε ο διαιτητής ούτε ο βοηθός το υπέδειξαν», τόνισε αρχικά στο δημοσίευμα, αναφέροντας πως η κατοχή της μπάλας άλλαξε τέσσερις φορές πρωτού φτάσει στον Αμραμπάτ, βέβαια κάτι τέτοιο δεν συνέβη, μιας και το λάθος κοντρόλ του Ρενάτο Σάντσες δεν συνιστάτε ως κατοχή της μπάλας.

«Ο Ρενάτο Σάντσες έχασε τον έλεγχο της μπάλας, αυτή πήγε στον Φορνάλς, ο οποίος αρχικά έχασε την κατοχή. Το ριμπάουντ κατέληξε στον Άμραμπατ, ο οποίος εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ που αιφνιδίασε τον Λαφόν, κάνοντας το 2-0 στο 45ο λεπτό. Το VAR εξέτασε τη φάση επειδή το οφσάιντ του Εζαλζουλί ήταν ξεκάθαρο, αλλά αποφάσισε ότι δεν υπήρχε λόγος να γυρίσει τόσο πίσω τη φάση, αφού η μπάλα είχε αλλάξει κατοχή τουλάχιστον τέσσερις φορές: δύο φορές οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν την ευκαιρία να την κοντρολάρουν ή να την διώξουν, κάτι που δεν έκαναν καλά.



Μία επαφή είχε και ο Φορνάλς, ώσπου την τέταρτη φορά, ήταν ο Μαροκινός μέσος, ο οποίος γύρισε στην αρχική ενδεκάδα μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, που πανηγύρισε την επιστροφή του με στυλ».