Ο Αντέρ Ερέρα αποκάλυψε τι γινόταν στα απαγορευμένα πάρτι του Νεϊμάρ: «Ανέβαιναν πάνω εξουθενωμένοι»

Ο Νεϊμάρ είναι γνωστός, πέρα από το απεριόριστο ταλέντο του και για το πόσο του αρέσει να πηγαίνει σε πάρτι. Ουκ ολίγες φορές επέλεγε να βρίσκεται σε διάφορα πάρτι, ενώ είναι γνωστό πως κάθε χρόνο επιλέγει να πηγαίνει στα γενέθλια της αδερφής του ακόμα και αν έχει αγώνα η ομάδα του.

Μάλιστα φαίνεται πως διοργάνωνε και ο ίδιος του πάρτι και μαζώξεις με καλεσμένους φίλους και συμπαίκτες, μαζί με τις συντρόφους τους. Ο Αντέρ Ερέρα, που συνυπήρξε με τον Βραζιλιάνο στην Παρί Σεν Ζερμέν, περιγράφει μερικά σκηνικά που συνέβησαν σε αυτά τα ξέφρενα πάρτι, λέγοντας πως οι καλεσμένοι ήταν χωρισμένοι σε... δεσμευμένους και ελεύθερους: «Ένα καλοκαίρι στην Νότια Αμερική, είχε καλέσει πολλές γυναίκες αλλά και μερικούς συμπαίκτες του με τις γυναίκες τους. Για τα ζευγάρια είχε ετοιμάσει μια ταράτσα με θέα και ήταν υπέροχα, ενώ είχε και μερικούς ποδοσφαιριστές που ήταν ελεύθεροι και ήταν κάτω, οι οποίοι ανέβαιναν επάνω εξουθενωμένοι γιατί όσα γινόντουσαν κάτω ήταν τρομερά», ανέφερε ο Ισπανός μέσος.

🚨🗣️ Ander Herrera has opened up on the time Neymar threw a party so wild that he and Lionel Messi wanted to go downstairs and see what was happening. 😂



Επίσης ανέφερε μια ξεκαρδιστική ιστορία οπού ακόμα και ο Μέσι ήθελε να κατέβει κάτω να δει τι γίνεται, όμως έπεσε πάνω στην... Αντονέλα. «Το μπάνιο στην ταράτσα δεν δούλευε και αν θέλαμε να πάμε στην τουαλέτα θα έπρεπε να πάμε κάτω, οπότε εγώ με τον Λέο θέλαμε να κατέβουμε για να δούμε και τι γίνεται και εκεί, όμως οι γυναίκες μας δεν μας άφησαν» δήλωσε απογοητευμένος.