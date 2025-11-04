Ο Νικ Κύργιος θα αντιμετωπίσει την Σαμπαλένκα στην ιστορική «Μάχη των Φύλων» του Ντουμπάι

Η ιστορική «Μάχη των Φύλων» επιστρέφει στο τένις μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες δεκαετίες! Στις 28 Δεκεμβρίου, το Ντουμπαί ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον τέταρτο αγώνα «Μάχης των Φύλων» (Battle of the Sexes) στην ιστορία του αθλήματος, ανάμεσα στον Νικ Κύργιο και την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Τι είναι η «Μάχη των Φύλων»

Η «Μάχη των Φύλων» αποτελεί αγώνα επίδειξης ανάμεσα σε έναν άνδρα και μία γυναίκα, ή δύο άνδρες και δύο γυναίκες, αν πρόκειται για αγώνισμα «διπλού». Ο όρος χρησιμοποιείται περισσότερο για τον δεύτερο αγώνα «Μάχης των Φύλων» στην ιστορία, όταν η θρυλική Μπίλι Τζιν Κινγκ επικράτησε του Μπόμπι Ριγκς το 1973, μπροστά σε 30.000 εκστασιασμένους θεατές, σε μία στιγμή που χαρακτηρίστηκε «ορόσημο» για την αντισφαίριση και το γυναικείο κίνημα.

Ο 55χρονος, τότε Ριγκς είχε κερδίσει πριν τέσσερις μήνες στην πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη «Μάχη των Φύλων» την Μάργκαρετ Κορτ από την Αυστραλία και η Κινγκ, η οποία το 1973 βρισκόταν στην πρώτη θέση της κατάταξης σε ηλικία 29 ετών, κατόρθωσε να «πάρει την εκδίκηση» και τον αγώνα με 3-0 σετ σε μία ολοκληρωτική εμφάνιση.

Η τρίτη «Μάχη των Φύλων» και τελευταία μέχρι στιγμής στην ιστορία του τένις, ήταν το 1992 όταν ο 40χρονος τότε θρύλος της αντισφαίρισης και οκτώ φορές πρωταθλητής Grand Slam, Τζίμι Κόνορς επικράτησε της 35χρονης επίσης πρωταθλήτριας του αθλήματος, Μαρτίνα Ναβρατίλοβα σε αγώνα με τροποποιημένους κανόνες.

«Υπερθέαμα» στο Ντουμπάι

Η τέταρτη έκδοση της περίφημης «Μάχης των Φύλων» είναι προγραμματισμένη για την περίοδο των Χριστουγέννων στα εξωτικά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί, η νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία θα βρει απέναντι της τον Νικ Κύργιο.

Οι προβλέψεις δίνουν τη Σαμπαλένκα ως φαβορί, καθώς η πρωταθλήτρια του τένις βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Η Λευκορωσίδα φτάνει στο Ντουμπάι για την αναμέτρηση, έχοντας στις αποσκευές της τον τέταρτο μεγάλο τίτλο της καριέρας της, μετά από θριαμβευτική κατάκτηση του US Open.

Από την άλλη πλευρά, ο Νικ Κύργιος αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα τραυματισμών και η τελευταία εμφάνιση του στα κορτς χρονολογείται τον περασμένο Μάρτιο, στο Όπεν του Μαϊάμι.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών πριν τη μεγάλη «Μάχη»

Ο Αυστραλός τενίστας ανέφερε σε δηλώσεις του πως σέβεται πολύ τη Σαμπαλένκα, ωστόσο δεν πρόκειται να «κάνει πίσω» σε καμία πρόκληση.

«Όταν σε προκαλεί η Νο. 1 του κόσμου, απαντάς στην κλήση. Σέβομαι πολύ την Αρίνα, είναι μια υπερδύναμη και μια αληθινή πρωταθλήτρια. Αλλά δεν έχω κάνει ποτέ πίσω σε μια πρόκληση, και δεν είμαι εδώ απλώς για να παίξω, είμαι εδώ για να διασκεδάσω. Αυτό είναι για το οποίο ζω».

Ο ίδιος, είχε αντιμετωπίσει έντονη κριτική ορισμένους μήνες πριν, όταν η ιδέα για τον αγώνα προέκυψε, καθώς είχε προχωρήσει σε πολύ υποτιμητικά σχόλια τόσο για την Αρίνα Σαμπαλένκα, όσο και για τις γυναίκες τενίστριες εν γένει.

Είχε δηλώσει τότε πως οι γυναίκες δε μπορούν να αντιμετωπίσουν τα σερβίς των ανδρών και πως σε μία υποτιθέμενη αναμέτρηση θα εκπροσωπούσε τους άνδρες, κερδίζοντας με σκορ 6-2.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, από την πλευρά της, δηλώνει πως σέβεται το ταλέντο του Κύργιου, όμως είναι πανέτοιμη για να τον αντιμετωπίσει. «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Νικ και το ταλέντο του, αλλά μην κάνετε λάθος, είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου».

Η ίδια, μάλιστα, είχε απαντήσει στα υποτιμητικά σχόλια του Κύργιου για τις γυναίκες τενίστριες με σκληρό λεξιλόγιο, δηλώνοντας στη συνέντευξη τύπου του US Open, πως «σίγουρα θα βγω εκεί και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να τον κλωτσήσω στα οπίσθια».

Η αναμέτρηση ανάμεσά τους αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε έναν αγώνα που πρόκειται να συνδυάσει το πνεύμα του ανταγωνισμού με το θέαμα.