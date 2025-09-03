Ο Κύργιος... προκαλεί την Σαμπαλένκα: «Αστείο να νομίζει πως θα με κερδίσει στη "μάχη των φύλων"»

Το Χονγκ Κονγκ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την πρώτη εβδομάδα του 2026, μια ξεχωριστή αναμέτρηση στο πλαίσιο της αναβίωσης του θρυλικού «Battle of the Sexes». Εκεί, ο Νικ Κύργιος θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Αρίνα Σαμπαλένκα, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα όλου του τενιστικού κόσμου. Το συγκεκριμένο concept έχει τις ρίζες του στο 1973, όταν η Μπίλι Τζιν Κινγκ είχε επικρατήσει του Μπόμπι Ριγκς σε ένα ματς που έγραψε ιστορία και άνοιξε νέους δρόμους για το γυναικείο τένις.

Ο Ελληνοαυστραλός, πάντως, δεν δείχνει να αμφιβάλλει για το αποτέλεσμα της δικής του «μάχης των φύλων». Μιλώντας σε vidcast με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ο Κύργιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ανυπομονώ γι' αυτόν τον αγώνα. Έχει σπουδαίο χαρακτήρα και είναι ένα τενιστικό υπερθέαμα. Με κάνει να γελάω που εκείνη πιστεύει στα σοβαρά ότι μπορεί να με κερδίσει. Δεν πρόκειται να με κερδίσει. Πιστεύεις ότι χρειάζεται να παίξω στο 100%; Θα είμαι συγκεντρωμένος, θα βάλω προσπάθεια γιατί εκπροσωπώ το ανδρικό τένις. Πιστεύω ότι θα είναι ένα 6-2».

🚨 Nick Kyrgios on the upcoming “Battle of the Sexes” against Aryna Sabalenka:



“She isn’t going to beat me. Do you really think I have to try 100%? <> But I’m gonna try, I’ll be focused. I’m representing the men’s side. I’d say 6–2 maybe.”



📍 Should take place in 🇭🇰 Hong Kong… pic.twitter.com/SYFpsPSYr8 — Tennis Masterr (@tennismasterr) September 2, 2025

Η Σαμπαλένκα, Νο1 του κόσμου το 2023 και με δύο Grand Slam στο ενεργητικό της, δεν έχει απαντήσει ακόμη δημόσια στις δηλώσεις του Κύργιου. Το σίγουρο είναι πως το event στο Χονγκ Κονγκ αναμένεται να προκαλέσει τεράστια συζήτηση και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη «μάχη» μεταξύ ανδρικού και γυναικείου τένις.