Hellenic Championship: Ασταμάτητος Τζόκοβιτς, προκρίθηκε στον 144ο τελικό της καριέρας του

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στον Γιάνικ Χάνφμαν, επικρατώντας σε μόλις 83 λεπτά με 6-3, 6-4 και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στον 144ο τελικό της σπουδαίας καριέρας του.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Hellenic Championship, ο Σέρβος πρωταθλητής πραγματοποίησε μια ακόμα τρομερή εμφάνιση, φτάνοντας μια ανάσα από τον 101ο ATP τίτλο του.

Ο Τζόκοβιτς κατέγραψε εντυπωσιακά νούμερα:

9 άσους και κανένα διπλό λάθος,

75% επιτυχία στο πρώτο σερβίς (κερδίζοντας το 74% των πόντων – 28/38),

69% επιτυχία στο δεύτερο (9/13).

Η μοναδική στιγμή που βρέθηκε σε δύσκολη θέση ήταν στις αρχές του δεύτερου σετ, όταν ο Χάνφμαν προηγήθηκε με 3-1, όμως ο Σέρβος απάντησε με επιβλητικό σερί τεσσάρων games (5-3) και «σφράγισε» τη νίκη λίγο αργότερα.

Αυτός ήταν ο τρίτος φετινός τελικός για τον Τζόκοβιτς, μετά το Μαϊάμι και τη Γενεύη, ενώ παράλληλα συμπλήρωσε 95 παρουσίες σε ημιτελικούς σκληρής επιφάνειας, πλησιάζοντας τον κορυφαίο της σχετικής λίστας, Ρότζερ Φέντερερ (98).

Στον τελικό, ο «Νόλε» θα βρει απέναντί του είτε τον Σεμπάστιαν Κόρντα, είτε τον Λορέντσο Μουζέτι, οι οποίοι αναμετρώνται αργότερα μέσα στη μέρα.