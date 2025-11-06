Τζόκοβιτς – Μπόρζες 2-0: Θριαμβευτική πρόκριση στα ημιτελικά του Hellenic Championship (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξασφάλισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Hellenic Championship, επικρατώντας του Πορτογάλου Νούνο Μπόρζες με 2-0 σετ (7-6(1), 6-4).

Ο Σέρβος Νο. 5 της παγκόσμιας κατάταξης βρήκε απέναντί του έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αντίπαλο, Νο. 47 στον κόσμο, ο οποίος είχε αποκλείσει τον Στέφανο Σακελλαρίδη στον πρώτο γύρο. Ο αγώνας διήρκεσε συνολικά 1 ώρα και 43 λεπτά και ικανοποίησε πλήρως τους 7-8 χιλιάδες φίλους του τένις που βρέθηκαν στο Telekom Center Athens.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη, καθώς κανένας από τους δύο τενίστες δεν κατάφερε να πετύχει break. Ο Τζόκοβιτς κρατούσε άνετα το σερβίς του, ενώ ο μαχητικός Μπόρζες χρειάστηκε μεγαλύτερη προσπάθεια σε πολλά service games, οδηγώντας τελικά το σετ στο tie break. Εκεί, η ανώτερη ποιότητα και η πείρα του «Νόλε» μίλησαν, με τον Σέρβο να επικρατεί εμφατικά με 7-1.

Στο δεύτερο σετ, ο Πορτογάλος συνέχισε να είναι ανταγωνιστικός, δείχνοντας ανεπηρέαστος από την απώλεια του πρώτου σετ. Η ισορροπία διατηρήθηκε μέχρι το 3-3, σημείο στο οποίο ο Τζόκοβιτς «πάτησε γκάζι». Παίζοντας εξαιρετικό τένις και βγάζοντας σπουδαίες άμυνες, πέτυχε το πρώτο break της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα, ο Σέρβος κράτησε το σερβίς του χωρίς δυσκολία, και έκλεισε το σετ με 6-4 και σφραγίζοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Τα σετ:7-6(1), 6-4