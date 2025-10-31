Τα προβλήματα στη μέση συνεχίζονται για τον Τσιτσιπά - Δε θα αγωνιστεί ούτε στο ATP της Αθήνας

Για ακόμη μία φορά φέτος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρει τη συμμετοχή του από τουρνουά, λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ο 27χρονος τενίστας δε θα συμμετάσχει ούτε στο τουρνουά ATP 250 της Αθήνας, για πέμπτη διαδοχική φορά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, μετά την απόσυρση της συμμετοχής του στα τουρνουά του Παρισίου, της Αυστρίας, του Πεκίνου και της Σανγκάης.

Ο Τσιτσιπάς ταλαιπωρείται από ένα χρόνιο πρόβλημα τραυματισμού στη μέση, το οποίο δε του επιτρέπει να αγωνιστεί. Ο πρωταθλητής του τένις είχε, ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της απόσυρσης της συμμετοχής του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, δηλώνοντας σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα πως προτεραιότητα μετά την απόσυρση της συμμετοχής του στο τουρνουά του Παρισίου ήταν η αποθεραπεία και η αποκατάσταση του προβλήματος στη μέση, ώστε να επιστρέψει δυνατός το 2026.

Τη θέση του Τσιτσιπά στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 θα πάρει ο Σέρβος, Λάσλο Τζέρε. Το τουρνουά της Αθήνας θα διεξαχθεί από την 1 έως τις 8 Νοεμβρίου στο Telekom Center Athens και ήδη μετρά πολλές απουσίες. Αμφίβολη κρίνεται και η συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος αναρρώνει από πρόβλημα τραυματισμού.

Επόμενος σταθμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά το ATP 500 του Ρότερνταμ, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο διευθυντής της διοργάνωσης. Το ABN AMRO Open του 2026 θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 15 Φεβρουαρίου στην Ολλανδία και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ελπίζει πως θα καταφέρει να επιστρέψει στις επιτυχίες, αφού πρόκειται για ένα τουρνουά το οποίο συνοδεύει την πορεία του Έλληνα πρωταθλητή στο επαγγελματικό τένις, στο οποίο συμμετέχει αδιάλειπτα από το 2017.