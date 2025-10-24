Τσιτσιπάς: Τέταρτο συνεχόμενο τουρνουά που αποσύρεται - Εκτός και από το Masters του Παρισιού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του και από το τελευταίο Masters 1000 της χρονιάς στο Παρίσι, χάνοντας έτσι το τέταρτο συνεχόμενο τουρνουά, καθώς τα προβλήματα στη μέση συνεχίζουν να τον ταλαιπωρούν. Πλέον, μένει να φανεί αν θα καταφέρει να αγωνιστεί στο ATP 250 της Αθήνας, που ξεκινά σε λίγες ημέρες.

Paris update:

OUT: Tsitsipas

IN: Borges

Next: Marozsan — Entry List Updates (@EntryLists) October 24, 2025

Ο Έλληνας τενίστας έχει να αγωνιστεί από το Davis Cup τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ αποσύρθηκε στη συνέχεια από τα τουρνουά του Πεκίνου, της Σαγκάης και της Βιέννης. Ενδιάμεσα έπαιξε ένα ματς επίδειξης στο Ριάντ (Six Kings Slam) απέναντι στον Σίνερ, όπου όμως φάνηκε ξανά να ενοχλείται στη μέση και χρειάστηκε ιατρικό τάιμ-άουτ.

Η απόσυρση από το Παρίσι σημαίνει πως ο Τσιτσιπάς δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τους 200 βαθμούς από τα περσινά προημιτελικά, γεγονός που θα τον ρίξει εκτός Top-30 της παγκόσμιας κατάταξης, στους 1.425 βαθμούς.Την θέση του στο κυρίως ταμπλό θα πάρει ο Πορτογάλος Νούνο Μπόρζες, ενώ η κλήρωση του τουρνουά θα διεξαχθεί την Παρασκευή (24/10, 19:30 ώρα Ελλάδας).