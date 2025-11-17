Η «καυτή» Λουάνα Μαρία Αλόνσο Σούτεν θα σε κάνει να δεις την κολύμβηση με... άλλο μάτι

Η 21χρονη Παραγουανή αθλήτρια της κολύμβησης Λουάνα Μαρία Αλόνσο Σούτεν (γεν. 19 Μαρτίου 2004) είναι πλέον γνωστή όχι μόνο για τις επιδόσεις της στο νερό αλλά και για τις έντονες κινήσεις της εκτός πισίνας. Το τελευταίο διάστημα το όνομά της έχει γίνει viral και όχι μόνο επειδή κατάφερε να συµµετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συγκεκριμένα, μετά το Παρίσι 2024, όπου συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Λουάνα αποπέμφθηκε από το Ολυμπιακό Χωριό, κατηγορούμενη για «δημιουργία ακατάλληλης ατμόσφαιρας», κάτι που η ίδια η αθλήτρια... δεν πήρε καλά, όμως δεν πτοήθηκε.



Instagram

Τον Οκτώβριο του 2024 ανακοίνωσε πως άνοιξε λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans, με μήνυμα προς το κοινό: «Η αγαπημένη σας πρώην κολυμβήτρια είναι εδώ. Σας υπόσχομαι ότι δεν θα το μετανιώσετε».

Instagram

Η σέξι κολυμβήτρια έχει πολλούς φανατικούς ακόλουθους και συχνά «γονατίζει» το Instagram με τα post και τις προκλητικές εμφανίσεις της. Δεν θεωρείται άδικα, ως μια από τις πιο... καυτές αθλήτριες του 2025.