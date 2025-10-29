Η Σαουδική Αραβία μάς προετοιμάζει για το Sky Stadium, το γήπεδο που... πιάνει ουρανό

Η Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη να κάνει το Μουντιάλ του 2034 να μείνει αξέχαστο μέσα από ενέργειες που ετοιμάζεται να υλοποιήσει. Μια από αυτές είναι το «Sky Stadium», ένα γήπεδο που θα κρέμεται 350 μέτρα πάνω από το έδαφος χωρίς να στηρίζεται σε αυτό. Το συγκεκριμένο γήπεδο θα είναι μέρος του ΝΕΟΜ, της μελλοντικής «έξυπνης» πόλης που θα βρίσκεται στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η χωρητικότητα του αναμένεται να είναι 46.000 θεατών και θα προσφέρει εμπειρία που όμοια της δεν θα έχει ξαναυπάρξει λόγω της πανοραμικής θεάς αλλά και της υπερσύγχρονης τεχνολογίας από την οποία θα είναι φτιαγμένο.

Το «Sky Stadium» θα είναι έτοιμο περίπου 2 χρονιά πριν την διοργάνωση του Μουντιάλ του 2034.