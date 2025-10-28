Πρωτοφανές περιστατικό σε αγώνα Γ' κατηγορίας μπάσκετ - Οπαδός εισέβαλε και έσπρωξε παίκτη (vid)

Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα της National League 1 μπάσκετ (Γ' κατηγορία). Οπαδός των γηπεδούχων εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και έσπρωξε παίκτη της ομάδας από την Πάτρα.

Συγκεκριμένα, στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης του Απόλλων Πάτρας εναντίον του Εθνικού Λιβαδειάς για την 4η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, οπαδός επιτέθηκε σε παίκτη της γηπεδούχου ομάδας, όταν αυτός ζήτησε φάουλ μετά από επιτυχές καλάθι, πανηγυρίζοντας έντονα μπροστά από τον πρώην παίκτη της ομάδας την Πάτρα, Μολφέτα.

Ο οπαδός, που μπήκε στο γήπεδο, κατευθύνθηκε με εκνευρισμό προς τον Αμερικάνο γκαρντ της γηπεδούχου, Κίερ και στη συνέχεια τον έσπρωξε με δύναμη.

Οι διαιτητές διέταξαν άμεσα τη διακοπή του αγώνα και ζήτησαν την παρέμβαση της αστυνομίας, προκειμένου ο εισβολέας να απομακρυνθεί, ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας.

Ο Απόλλων Πάτρας, τελικά επικράτησε του Εθνικού με σκορ 72-63 και ανέβηκε στο 3-1.

Δείτε το βίντεο της επίθεσης