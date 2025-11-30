Απίστευτο: Πρόεδρος ομάδας στην Παραγουάη πέρασε ως αλλαγή... τον εαυτό του (vid)

Ένα από τα πιο παράξενα περιστατικά που έχουμε δει στο ποδόσφαιρο σημειώθηκε την Παρασκευή (28/11) στην Παραγουάη, όταν ο πρόεδρος της Ρεκολέτα, Λουίς Βιδάλ, αποφάσισε να… αντικαταστήσει παίκτη της ομάδας του και να μπει ο ίδιος στο παιχνίδι. Ο 51χρονος ισχυρός άνδρας, βλέποντας την ομάδα του να μην μπορεί να ξεκολλήσει από το 0-0, φόρεσε τη φανέλα και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο.

Με αυτή την κίνηση, ο Βιδάλ έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ποτέ στο πρωτάθλημα της Παραγουάης. Παρότι δεν άγγιξε καν την μπάλα, κατάφερε λίγες ημέρες πριν από τα 52α γενέθλιά του να πραγματοποιήσει το προσωπικό του όνειρο: να παίξει σε επίσημο ματς της κορυφαίας κατηγορίας της χώρας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εγκαταλείπει το προεδρικό θεωρείο για τον πάγκο. Τον Σεπτέμβριο είχε δηλωθεί στην αποστολή για αγώνα Κυπέλλου, χωρίς όμως να αγωνιστεί. Όπως φαίνεται, ο Βιδάλ κυνηγούσε αυτή τη στιγμή εδώ και καιρό, και μένει να φανεί αν μετά τα γενέθλιά του θα επιχειρήσει να… σπάσει το δικό του ρεκόρ.

Για την ιστορία, η είσοδός του δεν βοήθησε ιδιαίτερα τη Ρεκολέτα, η οποία έμεινε στο 0-0 με τη Νασιονάλ.