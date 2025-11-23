Αρνητικό ρεκόρ για τον Ίσακ της απογοητευτικής Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ φανέρωσε για ακόμη μία φορά φέτος όλα τα προβλήματά της, υποχρεώθηκε σε ήττα 3-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Άνφιλντ» και φάνηκε ανήμπορη να αντιδράσει.

Αυτή ήταν η έκτη ήττα στις επτά τελευταίες αναμετρήσεις για την πρωταθλήτρια Αγγλίας, η οποία βρίσκεται σε φάση… ελεύθερης πτώσης τους τελευταίους δύο μήνες.

Ο Σουηδός επιθετικός, όπως συμβαίνει σε πολλά από τα παιχνίδια που αγωνίζεται φέτος, δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά, παρουσιάζοντας προβληματική εικόνα που ανησυχεί τόσο τον προπονητή Σλοτ όσο και τους οπαδούς.

Παράλληλα, ο Ίσακ ισοφάρισε μια αρνητική επίδοση που είχε να εμφανιστεί πάνω από έναν αιώνα: έγινε ο πρώτος παίκτης μετά το 1906 που μετρά ισάριθμες ήττες στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια που ξεκινά βασικός για τη Λίβερπουλ, μετά τον Πέρσι Σολ.