Η πιο… τρελή ιδέα της Championship: Πρόταση συγχώνευσης των δύο Σέφιλντ

Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ, που βρίσκεται προς πώληση από τον προηγούμενο μήνα, έλαβε ένα ασυνήθιστο μήνυμα από τους ιδιοκτήτες της συμπολίτισσας Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα απέστειλε email στους διαχειριστές της Γουένσντεϊ, ζητώντας λεπτομέρειες για την κατάσταση των οικονομικών και των περιουσιακών στοιχείων της ομάδας, καθώς και πιθανή τιμή πώλησης.

Η ιδέα ενός ενδεχόμενου συνδυασμού των δύο συλλόγων, που διατηρούν μια από τις πιο έντονες αντιπαλότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ξεπερνώντας τα 130 χρόνια, αναμένεται να προκαλούσε έντονη αντίδραση στους οπαδούς και των δύο πλευρών.

Σημειώνεται ότι η Σέφιλντ Γουένσντεϊ εξετάζει αυτή τη στιγμή πέντε άλλους υποψήφιους επενδυτές για την πώληση, χωρίς να περιλαμβάνονται οι COH Sports. Επιπλέον, τόσο η EFL όσο και ο νέος Football Regulator έχουν ξεκαθαρίσει ότι μια συγχώνευση μεταξύ των δύο συλλόγων δεν θα γινόταν αποδεκτή.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, βρίσκεται στην 4η θέση από το τέλος, ενώ κέρδισε με 3-0 την ουραγό Σέφιλντ Γουένσντεϊ, στο πιο πρόφρατο Steel city derby.