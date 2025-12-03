Ντόρμουντ: Το παράξενο πανό των Βεστφαλών - Τι έγραφε πάνω η «επιστολή»

Λίγες ημέρες πριν από τη διάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών, οι οπαδοί της Μπορούσια Ντόρτμουντ διαμαρτυρήθηκαν για τα αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στα γερμανικά ποδοσφαιρικά γήπεδα κατά τη διάρκεια του αγώνα του Κυπέλλου DFB εναντίον της Λεβερκούζεν.



Για να το καταδείξει αυτό, η Νότια Κερκίδα των Βεστφαλών ανήρτησε ένα πανό με τη μορφή επίσημης επιστολής από ένα συμβούλιο εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των σταδίων. Η επιστολή αυτή είχε τίτλο «IMK 2025 – Τα στάδια είναι ασφαλή».

🇩🇪📄 Borussia Dortmund fans produced this tifo of a letter protesting against new rules for stadium security... "Stadiums are safe.", reads part of the message. 📢 pic.twitter.com/IuyFY2nD78 — EuroFoot (@eurofootcom) December 3, 2025





Αυτή η διαμαρτυρία έχει ως στόχο να ενθαρρύνει μια ανοιχτή και διαφανή συζήτηση σχετικά με το θέμα της ασφάλειας των γηπέδων, ενόψει της Διάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών. Πρόσφατα, σε απάντηση σε πιθανή αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας, υπήρξε ένα έντονο μποϊκοτάζ στα γερμανικά γήπεδα. Στη Γερμανία υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα τον τελευταίο καιρό με τα επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας στα γήπεδα που γίνεται προσπάθεια να περάσουν και τους οπαδούς που αντιδρούν σε αυτά, λέγοντας ότι τα γήπεδα είναι ασφαλή και ότι τα μέτρα είναι εξαιρετικά αυστηρά και ανούσια.





Στην αναμέτρηση μεταξύ της Ντόρτμουντ και της Λεβερκούζεν, δημιουργήθηκε μια απόκοσμη ατμόσφαιρα στο «Βεστφάλεν», καθώς για περίπου 12 λεπτά, οι 80.000 φίλοι της Ντόρτμουντ και της Λεβερκούζεν... σιώπησαν στο πλαίσιο ενός πανεθνικού μποϊκοτάζ στις εξέδρες. Η διαμαρτυρία είχε στόχο, όπως και τις προηγούμενες ημέρες σε πολλά γήπεδα, την έναρξη της Διάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών (IMK) στη Βρέμη και τις πολιτικές απαιτήσεις για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στο ποδόσφαιρο.



Ετσι, οι οπαδοί των Βεστφαλών, έφτιαξαν αυτή την επιστολή που μοιάζει με επίσημο έγγραφο και ζητούν οι συζητήσεις να γίνουν με διαφάνεια και να μην παρθούν αποφάσεις που απλώς θα υποκύψουν σε λαϊκίστικα αιτήματα, καταλήγοντας: «τα γήπεδα είναι ασφαλή»



Οσο για το τι έγραφε το κορεό... επιστολή των Βεστφαλών:



«Συμβουλευτικό Συμβούλιο για την Ασφάλεια των Σταδίων



Θέμα: IMK 2025

Τα γήπεδα είναι ασφαλή



Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,



σχετικά με το προαναφερθέν θέμα, σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:



Παρακαλώ λάβετε γνώση ότι οι λαϊκιστικές απαιτήσεις χωρίς καμία πραγματική βάση πρέπει να σταματήσουν. Τα στατιστικά στοιχεία που έχουν προετοιμαστεί από τις υπηρεσίες σας λένε μια εντελώς διαφορετική ιστορία.



Το κοινό αξίζει μια τεκμηριωμένη και διαφανή συζήτηση. Η άμεση δημοσιοποίηση των διαπραγματεύσεων είναι απαραίτητη.



Τέλος, σας παραπέμπω στο εποικοδομητικό σχέδιο λύσης «Τα γήπεδα είναι ασφαλή».



Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κατ’ εντολή

Υπογρ. Μίλερ».