Ντόρτμουντ: Ποια ήταν η γνωστή «φιγούρα» της κερκίδας των φανατικών στο ματς με την Μποντο Γκλιμντ

Την ευκαιρία να πατήσει στην 8άδα έχασε η Ντόρτμουντ που κόλλησε, εντός έδρας στο 2-2 με την Μπόντο Γκλιμτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, οι Γερμανοί την 7η αγωνιστική θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο (20/01, 22:00) για να αντιμετωπίσουν την Τότεναμ, ενώ την τελευταία (28/01, 22:00) υποδέχονται την Ίντερ.



Στο «Βεστφάλεν» ως σχολιαστής για γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο βρέθηκε ο Μάρκο Ρόις. Η παλιά δόξα της Ντόρτμουντ πάτησε το χορτάρι στο όποιο έπαιξε 429 φορές, σκοράροντας 170 γκολ και μοιράζοντας 131 ασίστ, προκειμένου να μιλήσει για το παιχνίδι, όμως αυτό που έκανε κατά την διάρκεια αυτού προκάλεσε τις εντυπώσεις του κοινού.

Ο 36χρονος, ο όποιος πλέον αγωνίζεται για τους Λος Άντζελες Γκάλαξι, επέλεξε να μην δει το ματς από κάποια θέση VIP, τα δημοσιογραφικά ή πιθανώς μια σουίτα του γηπέδου, αλλά από εκεί που ο ίδιος... ανήκει. Αναλυτικότερα, ο τηλεοπτικός φακός... έπιασε τον Ρόις να κάθεται στο πέταλο του «κίτρινου τοίχους» ανάμεσα σε άλλους φιλάθλους της Μπορούσια, δείχνοντας για ακόμα μια φορά την αγάπη του για τον σύλλογο.