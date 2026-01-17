Ποδοσφαιριστής απάτησε τη σύζυγό του με την κολλητή της - «Απογοήτευσα την οικογένειά μου»

Ο Αυστραλός αρχηγός των Brisbane Lions, Λάκι Νιλ, πιάστηκε στα... πράσα να απατάει τη σύζυγό του, Ζιλ του από τη σύντροφο ενός συμπαίκτη του.

Η «πέτρα του σκανδάλου» φέρεται πως είναι η Τες Κρόσλεϊ, μία καλλονή παντρεμένη γειτόνισσα της οικογένειας Νιλ, η οποία μάλιστα, όπως αναφέρουν τα Μέσα από την Αυστραλία, ήταν πολύ στενή φίλη της μητέρας των δύο παιδιών του Νιλ.

Το ζευγάρι πέρασε τις διακοπές των Χριστουγέννων χωριστά, με τις φήμες για χωρισμό να πολλαπλασιάζονται. Η Ζιλ Νιλ έφυγε από το Περθ, στο οποίο διατηρούσαν το κοινό τους σπίτι, και ταξίδεψε περισσότερα από 1.600 μίλια μακριά, περνώντας τα Χριστούγεννα στη Δυτική Αυστραλία μαζί με τα δύο τους παιδιά.

Τον παράνομο δεσμό γνωστοποίησε στη Ζιλ η σύντροφος ενός συμπαίκτη του Νιλ, η οποία τους είδε να μοιράζονται τρυφερές στιγμές μέσα σε αυτοκίνητο.

Παρά το γεγονός πως το περιβάλλον του Λάκι Νιλ αναφέρεται στο γεγονός ως μεμονωμένη ενέργεια και λάθος της στιγμής, τα δημοσιεύματα στην Αυστραλία αναφέρουν πως ο παράνομος δεσμός ξεκίνησε τουλάχιστον τρεις μήνες πριν.

Ο αρχηγός των «λιονταριών» παραδέχθηκε πως βρίσκεται σε διάσταση με τη Ζιλ και απολογήθηκε, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένειά του, την οποία, όπως ανέφερε, απογοήτευσε, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

«Ενώ δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, μπορώ να πω ότι απογοήτευσα την οικογένειά μου και ζητώ συγγνώμη για τις πράξεις μου που απογοήτευσαν όσους είναι πιο κοντά μου. Γι' αυτό λυπάμαι βαθιά», τόνισε στη δημόσια απολογία του.

Πριν από μερικές ημέρες, η Ζιλ Νιλ, η εντυπωσιακή πρώην σύζυγος του Λάκι Νιλ, παραδέχθηκε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα πως έχει χωρίσει με τον 32χρονο αστέρα, δηλώνοντας πως την πρόδωσε.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ξεκάθαρα ότι δεν εργάζομαι για τίποτα. Έχω προδοθεί με τον πιο απίστευτο τρόπο. Το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να γιατρευτώ και να κάνω ό,τι είναι καλύτερο για τα παιδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Κρόσλεϊ δημοσιοποίησε στο Instagram φωτογραφία από το οινοποιείο Penfold Magill, στην οποία γιόρταζε τα γενέθλιά της.

«Έγινα 30 το Σαββατοκύριακο» έγραφε στη λεζάντα.

Ο σύζυγός της, Μπεν απουσίαζε από τις φωτογραφίες της ανάρτησης, ενώ δημοσιεύματα από την Αυστραλία κάνουν λόγο πως λίγες ημέρες νωρίτερα εντοπίστηκε στο Μπαλί.

Οι Κρόσλεϊ παντρεύτηκαν το 2017 και έχουν ένα παιδί, ενώ το σπίτι τους απείχε μόλις τρία λεπτά με το αυτοκίνητο από την οικία των Νιλ, με τους οποίους διατηρούσαν στενούς δεσμούς μέχρι να ξεσπάσει το σκάνδαλο.