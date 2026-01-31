Όταν το ποδόσφαιρο γίνεται σαπουνόπερα και η απιστία οικογενειακή υπόθεση

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται ένας πρώην παίκτης της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, που για χρόνια αποτελούσε τον φόβο και τον τρόμο των τερματοφυλάκων σε όλη την Ευρώπη και την Ασία, ο οποίος σήμερα γεμίζει τα πρωτοσέλιδα λόγω της ιδιωτικής του ζωής.



Ο Βραζιλιάνος Χουλκ παίζει... μεγάλη μπάλα και εκτός γηπέδων. Αν και ο πολιτικός γάμος με την Καμίλα Άντζελο πραγματοποιήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, ο ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μινέιρο αποφάσισε να επισημοποιήσει τον έρωτά του ενώπιον και του Θεού, σε μια εκκλησιαστική τελετή που σήκωσε... πολλή σκόνη.



Το γεγονός, βέβαια, δεν θα είχε σχολιαστεί αν η νύφη δεν ήταν ανιψιά της πρώην συζύγου του, Ιράν Άντζελο, με την οποία ο Χουλκ πέρασε δώδεκα χρόνια γάμου και απέκτησε τρία παιδιά.



Μετά την τελετή, ο Χουλκ ανέβασε μια ανάρτηση στο Instagram, μην κρύβοντας τη χαρά του. Κρίνοντας από τα λόγια του, ο ίδιος δεν βλέπει κανένα πρόβλημα σε όλη την κατάσταση.



«Είμαι ένας ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος άνθρωπος, πετυχημένος σε όλους τους τομείς της ζωής μου» έγραψε ο ποδοσφαιριστής, ενώ κάτω από την ανάρτηση υπήρχαν σχόλια υποστήριξης, αλλά και έντονες επικρίσεις όσων δεν μπορούν να τον συγχωρήσουν για αυτή την «οικογενειακή μεταγραφή».



Ξέσπασε η αδερφή της πρώην συζύγου του Χουλκ



Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχει απελπισία. Η οικογένεια της πρώην συζύγου του δεν μπορούσε να μείνει σιωπηλή, και η πιο θορυβώδης ήταν η Ρατζίσα, η αδερφή της απατημένης Ιράν.



«Είναι μια μέρα που είναι δύσκολο να την χωνέψεις, μια μέρα που αποκαλύπτει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η προδοσία όταν προέρχεται από ανθρώπους από τους οποίους δεν την περιμένεις. Αν η μητέρα μου ήταν ζωντανή, είμαι σίγουρος ότι δεν θα μπορούσε να αντέξει ένα τέτοιο τερατούργημα» έγραψε εξοργισμένη.



Πρόσθεσε ότι το να βλέπεις ένα μέλος της οικογένειας να επιφέρει ένα τόσο σκληρό χτύπημα είναι αδύνατο να ξεπεραστεί, ειδικά επειδή ο γάμος συνέπεσε με την επέτειο του θανάτου της μητέρας τους.

Δεν σταμάτησε εκεί, συγκρίνοντας ευθέως την Καμίλα και τον Χουλκ με τον μεγαλύτερο προδότη στην ιστορία.



«Είναι λυπηρό να συνειδητοποιείς ότι ο Ιούδας δεν υπάρχει μόνο στις αρχαίες ιστορίες, μερικές φορές κοιμάται κάτω από την ίδια στέγη, τρώει στο ίδιο τραπέζι και την κατάλληλη στιγμή σε μαχαιρώνει πισώπλατα. Το να θέλεις αυτό που ανήκει σε κάποιον άλλο, το να θέλεις να ζήσεις τη ζωή κάποιου που σε εμπιστεύτηκε, είναι μια αντανάκλαση μιας άδειας καρδιάς» συμπλήρωσε.

Παιδιά εμπλέκονται επίσης σε όλη την ιστορία. Ο Ίαν, ο Τιάγκο και η Άλις, που ο Χουλκ έχει από τον πρώτο του γάμο, βρίσκονται τώρα σε μια παράξενη κατάσταση όπου η ξαδέρφη τους έχει γίνει η μητριά τους, και τα νέα αδέρφια τους είναι επίσης και δεύτερα ξαδέλφια.