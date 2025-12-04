Τίτλοι τέλους για το πιο αθλητικό ζευγάρι: Η απιστία και η... «μυστηριώδης ξανθιά»

Ο Μπαστιάν Σβάινστάγκερ και η Άνα Ιβάνοβιτς ήταν ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια στον παγκλοσμιο αθλητισμό, με την είδηση του χωρισμού τους να σοκάρει καθώς πολλοί τους χαρακτήριζαν το πιο αγαπημένο ζευγάρι όλων των εποχών. Πλέον όμως έγινε γνωστός ο λόγος που το πιο...αθλητικό ζευγάρι έβαλε τίτλους τέλους στην σχέση τους.

Ο Μπαστιάν Σβάινστάιγκερ είναι θρύλος της Μπάγερν Μονάχου και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ έχει κατακτήσει και το παγκόσμιο κύπελλο. Από την άλλη η Άνα Ιβάνοβιτς είναι κάτοχος Grand Slam, ενώ έχει βρεθεί και στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις. Θα μπορούσαν εύκολα να χαρακτηριστούν το πιο αθλητικό ζευγάρι στον κόσμο ή το ζευγάρι με τους περισσότερους τίτλους. Οι επόμενοι τίτλοι που αφορούν το ζευγάρι όμως είναι οι...τίτλοι τέλους.

Μετά τον θρίαμβο, ήρθε ο έρωτας με την πρώτη ματιά

Η γνωριμία τους ήρθε λίγο μετά τον θρίαμβο της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. Αυτός που τους σύστησε ήταν ένας κοινός φίλος τους, πρώην μπασκετμπολίστας, ο Στέφεν Χέμαν, ο οποίος είχε ένα μικρό πέρασμα από την Μπάγερν. Ο Σβάινστάιγκερ σε συνέντευξή του στην Bild είχε μιλήσει για την πρώτη γνωριμία λέγοντας: «Δεν ήμουν πολύ καλός στα αγγλικά τότε, γι’ αυτό στην αρχή απλώς άκουγα την Άνα να μιλάει. Ήμουν επιφυλακτικός, γιατί έβλεπα τι… ερχόταν. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Νιώθεις αυτές τις ξεχωριστές στιγμές και τις αναγνωρίζεις όταν κοιτάξεις βαθιά στα μάτια κάποιου». Λίγους μήνες μετά, ο έρωτάς τους ήταν τόσο δυνατός που ο Γερμανός Παγκόσμιος Πρωταθλητής, σε ένα ταξίδι τους στο Λονδίνο, γονάτισε και έβγαλε από το κουτάκι το μονόπετρο, κάνοντας στην Άνα πρόταση γάμου. «Υπάρχουν μικρά πάρκα στο Λονδίνο που είναι προσβάσιμα μόνο στους κατοίκους κι εγώ νοίκιασα κρυφά ένα από αυτά. Μάλιστα, ήταν αυτό που εμφανίζεται στην ταινία “Το Μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλ”. Ήξερα ότι η Άνα ήταν περίεργη όταν είδε την πόρτα του πάρκου μισάνοιχτη. Οπότε της είπα: “Πάμε να δούμε μέσα τι έχει;”. Μπήκαμε κι εκεί της ζήτησα να με παντρευτεί».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2016, και απέκτησε τρία παιδιά. Οι δύο γιοι τους ονομάζονται Λούκα και Λέον, ενώ ο τρίτος, που γεννήθηκε πριν δύο χρόνια, λέγεται Θίο. Η σχέση τους πήγαινε όλο και καλύτερα όταν ο Σβάινστάιγκερ έπαιζε για την Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ απογειώθηκε όταν μετακόμισαν στην Αμερική για να παίξει στους Σικάγο Φάιερ.

Η αρχή της κρίσης και η επιβεβαίωση

Οι πρώτες φήμες για κρίση στην σχέση τους άρχισαν να κυκλοφορούν στις αρχές του 2025. Πηγές ανέφεραν ότι ο γάμος τους είχε αρχίσει να δοκιμάζεται από την απουσία του Γερμανού, ο οποίος ταξίδευε συνεχώς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ως τηλεοπτικός αναλυτής, ενώ η Ιβάνοβιτς έμενε με τα παιδιά στο πατρικό της στο Βελιγράδι. Τελευταία φορά που τους είδε ο κόσμος μαζί ήταν πριν από ένα χρόνο στην Βιέννη σε ένα Χριστουγεννιάτικο παζάρι. Με τις κοινές εμφανίσεις και τις αναρτήσεις τους να μειώνονται αισθητά, οι φήμες συνέχισαν να οργιάζουν, ενώ οι υπόνοιες έγιναν σχεδόν βεβαιότητα τον Ιούνιο, όταν ο Σβάινσταϊγκερ εντοπίστηκε στη Μαγιόρκα να φιλιέται με μια άλλη γυναίκα!

Η Bild ανάρτησε φωτογραφίες και βίντεο με τον Γερμανό παλαίμαχο να χαλαρώνει σε παραλία με μια παντρεμένη γυναίκα, ονόματι Σίλβα ή Σίλβια, την οποία αγκάλιαζε και φιλούσε. Η συγκεκριμένη γυναίκα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, κατάγεται από τη Βουλγαρία -όπου διαμένει πλέον και ο Σβάινσταϊγκερ- και έχει δύο γιους που φοιτούν στο ίδιο σχολείο με τα δικά του παιδιά. Η πηγή της Bild ανέφερε πως «Έδειχναν ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι. Ο ένας δεν άφηνε το χέρι του άλλου». Παρόλο που δεν είχε ειπωθεί επίσημα, το ζευγάρι είχε χωρίσει μήνες πρίν, με τον Σβαινστάιγκερ να έχει φύγει από το οικογενειακό σπίτι και ζει ήδη με τη νέα του σύντροφο, με την οποία φέρεται να είναι μαζί από τις αρχές του 2025. Λίγο μετά τις εικόνες από τη Μαγιόρκα, εκπρόσωπος της Ιβάνοβιτς έδωσε τέλος στα σενάρια, επιβεβαιώνοντας τον χωρισμό. Ως αιτία αναφέρθηκαν «αγεφύρωτες διαφορές». Πλέον, οι δύο πλευρές έχουν κινήσει επίσημα τις διαδικασίες διαζυγίου. Η Ιβάνοβιτς κατέθεσε αίτηση τον προηγούμενο μήνα στο Πρωτοδικείο του Μονάχου, ενώ έχει ζητήσει και διατροφή για τα τρία παιδιά τους.