Γεννημένος ως Brian Williams το 1969 στο Φρέσνο της Καλιφόρνια, ο μελλοντικός NBAer είχε από νωρίς όλα τα σωματικά προσόντα για να κάνει καριέρα: ύψος 2.08 μ., αθλητικότητα και ένστικτο στο low post. Αγωνίστηκε στο κολέγιο της Arizona και επιλέχθηκε στο Νο10 του Draft του 1991 από τους Orlando Magic.

Η πορεία του στο NBA περιλάμβανε θητείες σε Magic, Nuggets, Clippers, Bulls και Pistons. Η κορυφαία στιγμή ήρθε το 1997, όταν ως ρολίστας στους Chicago Bulls κατέκτησε το πρωτάθλημα δίπλα στον Michael Jordan και τον Scottie Pippen.



Ωστόσο, ο Williams δεν ταίριαζε στο καλούπι του τυπικού επαγγελματία αθλητή. Ήταν ανήσυχο πνεύμα, διάβαζε φιλοσοφία, ταξίδευε συχνά και δεν δίσταζε να απομακρύνεται από το μπάσκετ για μεγάλα διαστήματα. Το 1998 άλλαξε επίσημα το όνομά του σε Bison Dele, αναζητώντας, όπως έλεγε, την πραγματική του ταυτότητα.

Η ξαφνική απόφαση να τα αφήσει όλα

Το 1999, σε ηλικία μόλις 30 ετών και με ενεργό συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων, ο Dele αποσύρθηκε αιφνιδιαστικά από το NBA. Επέλεξε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, να ζήσει μακριά από τα φώτα και να ακολουθήσει μια πιο «ελεύθερη» ζωή.



Το 2002 αγόρασε ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος, το Hakuna Matata και ξεκίνησε ταξίδι στον Ειρηνικό μαζί με τον αδελφό του, Miles Dabord (το πραγματικό του όνομα ήταν Kevin Williams), τη σύντροφό του, Serena Karlan, και τον καπετάνιο του σκάφους, Bertrand Saldo. Αυτό το ταξίδι όμως θα ήταν και το τελευταίο του.



Η εξαφάνιση στον ωκεανό

Τον Ιούλιο του 2002, το σκάφος εντοπίστηκε στην Ταϊτή. Λίγο αργότερα, μόνο ένα άτομο επέστρεψε στις ΗΠΑ: ο Miles Dabord, o αδερφός του παίκτη που αγωνιζόταν στο NBA. Οι υπόλοιποι τρεις που ήταν στο πλοίο, δεν εμφανίστηκαν ποτέ.

Οι αρχές άρχισαν να υποψιάζονται εγκληματική ενέργεια όταν ο Dabord προσπάθησε να εξαργυρώσει επιταγές του Dele και να πουλήσει το σκάφος. Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή όταν ο Dabord, λίγο πριν οδηγηθεί σε ανάκριση, πέθανε από υπερβολική δόση ινσουλίνης, δίνοντας ο ίδιος τέλος στη ζωή του.



Υπάρχουν φήμες που τον θέλουν να παραδέχεται, λίγο πριν πεθάνει στον πατέρα του ότι υπήρξε καβγάς στο σκάφος, κατά τον οποίο σκότωσε τον Dele. Σύμφωνα με την εκδοχή που μεταφέρθηκε, ακολούθησαν οι δολοφονίες της Karlan και του καπετάνιου, ενώ τα σώματα πετάχτηκαν στον ωκεανό. Γι' αυτό και καμία σορός δεν βρέθηκε ποτέ.

Το Hakuna Matata/ Screenshot (Πηγή: TNT)

Ένα έγκλημα χωρίς αποδείξεις

Η υπόθεση ουσιαστικά έκλεισε χωρίς επίσημη απαγγελία κατηγοριών, καθώς ο βασικός ύποπτος πέθανε. Δεν υπήρξε ποτέ δίκη, δεν παρουσιάστηκαν φυσικά αποδεικτικά στοιχεία, ούτε βρέθηκαν τα πτώματα.



Το FBI και οι γαλλικές αρχές της Πολυνησίας διερεύνησαν την υπόθεση, όμως η απουσία σωμάτων και άμεσων μαρτύρων άφησε την ιστορία σε ένα θολό, σχεδόν μυθιστορηματικό τοπίο, το οποίο αφήνει ένα πέπλο μυστηρίου σχετικά με το τι είχε συμβεί εκείνη την μέρα.

Ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία του NBA

Η εξαφάνιση του Bison Dele παραμένει μία από τις πιο μυστηριώδεις ιστορίες που έχουν συνδεθεί με τον κόσμο του NBA. Ένας πρωταθλητής που εγκατέλειψε την κορυφή για να αναζητήσει κάτι βαθύτερο και χάθηκε στη μέση του ωκεανού. Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά, το ερώτημα παραμένει: Τι πραγματικά συνέβη στο Hakuna Matata εκείνο το καλοκαίρι του 2002;



Το πιο ανατριχιαστικό της υπόθεσης είναι πως κανείς δεν θα μάθει ποτέ με βεβαιότητα.