Η Νίκι Νικόλ τα... έσπασε με τον Γιαμάλ - Είναι πιο «καυτή» από ποτέ και βρήκε νέο έρωτα

Ο χωρισμός του Λαμίν Γιαμάλ και της Νίκι Νικόλ, μετά από μόλις 67 ημέρες σχέσης, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, με πολλές φήμες για φερόμενες απιστίες, ειδικά από την πλευρά του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, ο αθλητής φέρεται να το αρνήθηκε σε μια συνομιλία με τον Χαβιέ Χόγιος: «Δεν είμαστε μαζί και δεν οφείλεται σε κάποια απιστία. Απλώς χωρίσαμε, αυτό είναι όλο. Ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια δεν έχει καμία σχέση με τη σχέση μας. Δεν έχω υπάρξει άπιστος, ούτε έχω υπάρξει με κανέναν άλλον», εξήγησε ο αστέρας της Μπαρτσελόνα.

Δημοσιεύματα στην Ισπανία, ανέφεραν ότι Γιαμάλ φέρεται να συναντήθηκε κρυφά με την Ιταλίδα influencer Άννα Γκενιόζο κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού του στο Μιλάνο – μια γυναίκα με περισσότερους από 700.000 ακόλουθους στο Instagram και γνωστή για την αγάπη της στο ποδόσφαιρο.

Η νέα σχέση της Νίκι Νικόλ

Πάντως, ο Αργεντινός δημοσιογράφος Άνχελ ντε Μπρίτο δίνει μια νέα ενημέρωση για όσα συνέβησαν, μοιράζοντας στα κοινωνικά του δίκτυα μια συνομιλία που είχε με έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος είδε τη Νίκι Νικόλ μαζί με τον Μερνουέλ, γνωστό δημιουργό περιεχομένου και influencer στην Αργεντινή, σε ένα πάρτι.

“Nicki Nicole”:

«Μια φίλη μου την είδε χθες να φεύγει με τον Μερνουέλ, έναν από τους πιο δημοφιλείς YouTubers της στιγμής. Ήταν μαζί όλη τη νύχτα και έφυγαν μαζί. Όλοι σχολίαζαν το γεγονός, γιατί από το πουθενά εκείνη είχε εμφανιστεί στο stream της Γιανίνα τις προάλλες. Και χθες ήταν πάλι μαζί», αναφέρεται στο μήνυμα.