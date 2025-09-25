Εύα Μουράτι: Η εκρηκτική παρουσιάστρια με τα κόκκινα που «δίνει λάμψη» στο Champions League (video)

Η Εύα Μουράτι δεν είναι απλώς η πιο αναγνωρίσιμη τηλεοπτική προσωπικότητα της Αλβανίας, αλλά και η λαμπερή οικοδέσποινα της εκπομπής του Champions League που προβάλλεται στη γειτονική χώρα. Με την παρουσία της έχει καταφέρει να μετατρέψει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση σε εβδομαδιαίο τηλεοπτικό γεγονός για τους Αλβανούς φιλάθλους.

Στην τελευταία εκπομπή εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό κόκκινο outfit, εκτοξεύοντας τη… θερμοκρασία στα ύψη. Η εμφάνισή της σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς να παραδέχονται πως η γοητεία της προσθέτει ακόμη περισσότερη λάμψη στις βραδιές του Champions League.

Αν και η Αλβανία δεν εκπροσωπείται από κάποια ομάδα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, η Εύα Μουράτι καταφέρνει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, και όχι άδικα...

Η Εύα έγινε γνωστή το 2017, όταν ξεκίνησε να είναι συντονίστρια στην εκπομπή για το Champions League, για λογαριασμό της Αλβανικής τηλεόρασης. έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ, ενώ έχει συμμετάσχει και σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Στην Αλβανία, την έχουν παρομοιάσει πολλές φορές με την Ιταλίδα δημοσιογράφο Ντιλέτα Λεότα και οι εκπομπές της «σπάνε» τα κοντέρ σε τηλεθέαση.