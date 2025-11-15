Η ζωή ενός θρυλικού ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ έγινε ταινία στο Netflix (vid)

Μία ταινία αφιερωμένη στη μνήμη, στη δόξα, αλλά και την ιστορία της ζωής του πιο σημαντικού ποδοσφαιριστή της Τουρκίας και πρώην παίκτη της ΑΕΚ, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, Λευτέρη Κιουτσουκαντωνιάδη, έκανε πρεμιέρα στο Netflix την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Στο έργο του Netflix, τιμάται ο θρυλικός «Ordinaryus» του τουρκικού ποδοσφαίρου και παρουσιάζει την πορεία της καριέρας του Λευτέρη Κιουτσουκαντωνιάδη, ο οποίος θεωρείται ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του τουρκικού αθλητισμού.

Ο τίτλος της ταινίας είναι ενδεικτικός του περιεχομένου της. Η ταινία «Lefter: An Ordinaryus Story», μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη της ιστορία της ζωής του εμβληματικού «Λεφτέρ», όπως τον αποκαλούσαν οι φίλαθλοι.

Ποιός ήταν ο Λευτέρης Κιουτσουκαντωνιάδης

Ο Λευτέρης Αντωνιάδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1924 και θεωρείται ο πιο σημαντικός παίκτης στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου. Οι Τούρκοι του προσέθεσαν στο επίθετο τη λέξη «Κιουτσούκ», που σημαίνει «μικρός», λόγω του ύψους του.

Αγωνίστηκε με τα χρώματα της Φενέρμπαχτσε για περισσότερο από μία δεκαετία. Με την ομάδα από την Κωνσταντινούπολη σκόραρε περισσότερα από 400 γκολ. Λόγω των ιστορικών επιδόσεων του, του παραχωρήθηκε το παρατσούκλι «Ordinaryus». Πρόκεται για έναν τίτλο τιμής, ο οποίος συνήθως αποδίδεται σε διακεκριμένους ακαδημαϊκούς. Ωστόσο, μεταφορικά αποδόθηκε και στον Κιουτσουκαντωνιάδη, καθώς θεωρήθηκε ο «Καθηγητής» του ποδοσφαίρου.

Ο «Καθηγητής» είχε κερδίσει την αγάπη του κοινού, το οποίο συχνά φώναζε το σύνθημα «Δώσε στο Λευτέρη, να το γράψει στο τεφτέρι». Ο Λευτέρης Κιουτσουκαντωνιάδης έγινε σύμβολο μίας χρονικής περιόδου που το ταλέντο μπορούσε να ξεπεράσει εμπόδια όπως η καταγωγή ή η πολιτική. Το όνομα του συμπεριλήφθηκε στον ύμνο της Φενέρμπαχτσε, με τη μνήμη του να παραμένει ζωντανή στους φιλάθλους που τον θεωρούν ακόμα εθνικό σύμβολο.

Ο Λευτέρης Κιουτσουκαντωνιάδης έφυγε από τη ζωή το 2012, αφήνοντας πίσω του μία κληρονομιά που ενώνει τους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας μέσα από τη γλώσσα του ποδοσφαίρου.

Το αυτόγραφο που έγινε... συμβόλαιο με την ΑΕΚ

Ως ο εξέχουσα μορφή του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη και ευρύτερα στην Τουρκία, ο Κιουτσουκαντωνιάδης ήταν σχεδόν φυσικό επακόλουθο να φορέσει κάποια στιγμή τη φανέλα της ΑΕΚ, σε μία συνάντηση η οποία έμοιαζε σχεδόν προδιαγεγραμμένη.

Λέγεται πως ένας άλλο Κωνσταντινουπολίτης, ο Κλεάνθης Μαρόπουλος, του ζήτησε να υπογράψει ένα αυτόγραφο, το οποίο όμως ήταν στην ουσία συμβόλαιο συμμετοχής του στην ΑΕΚ. Έτσι, ξεκίνησε η πορεία του στην Ένωση.

Ο «Καθηγητής» εντάχθηκε στο δυναμικό της ΑΕΚ το 1964 σε ηλικία 39 ετών. Όμως, ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο σε αγώνα με τον Ηρακλή, τον ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχε καταγράψει με τους «κιτρινόμαυρους» 5 συμμετοχές, σκοράροντας, μάλιστα και 2 γκολ.