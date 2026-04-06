Πρόωρο «αντίο» του Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο μετά την ήττα από τον Σερούντολο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Φρανσίσκο Σερούντολο, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την πρεμιέρα.
Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον Στέφανο Τσιτσιπά στην έναρξη των υποχρεώσεων του στο Μόντε Κάρλο, καθώς η πορεία του στο τουρνουά ολοκληρώθηκε πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν βρέθηκε στην καλύτερη δυνατή μέρα και η απόδοσή του κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να ηττηθεί από τον Φρανσίσκο Σερούντολο με 2-0 σετ. Η αναμέτρηση, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Αργεντινό να κατακτά το πρώτο σετ με 7-5 και να σφραγίζει τη νίκη του στο δεύτερο με 6-4.
Παρά την προσπάθεια του Στέφανου να ανατρέψει την κατάσταση, ο Σερούντολο εμφανίστηκε πιο αποτελεσματικός στα κρίσιμα σημεία, εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες για break που του παρουσιάστηκαν. Αυτός ο πρόωρος αποκλεισμός στερεί από τον Έλληνα πρωταθλητή τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια διάκριση σε μια επιφάνεια που παραδοσιακά κυριαρχεί, αφήνοντας μια γεύση απογοήτευσης για την εμφάνιση της πρεμιέρας.