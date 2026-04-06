Πρόωρο «αντίο» του Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο μετά την ήττα από τον Σερούντολο

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον Στέφανο Τσιτσιπά στην έναρξη των υποχρεώσεων του στο Μόντε Κάρλο, καθώς η πορεία του στο τουρνουά ολοκληρώθηκε πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν βρέθηκε στην καλύτερη δυνατή μέρα και η απόδοσή του κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να ηττηθεί από τον Φρανσίσκο Σερούντολο με 2-0 σετ. Η αναμέτρηση, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Αργεντινό να κατακτά το πρώτο σετ με 7-5 και να σφραγίζει τη νίκη του στο δεύτερο με 6-4.

April 6, 2026

Παρά την προσπάθεια του Στέφανου να ανατρέψει την κατάσταση, ο Σερούντολο εμφανίστηκε πιο αποτελεσματικός στα κρίσιμα σημεία, εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες για break που του παρουσιάστηκαν. Αυτός ο πρόωρος αποκλεισμός στερεί από τον Έλληνα πρωταθλητή τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια διάκριση σε μια επιφάνεια που παραδοσιακά κυριαρχεί, αφήνοντας μια γεύση απογοήτευσης για την εμφάνιση της πρεμιέρας.