Νέο πρόωρο «αντίο» για τον Στέφανο Τσιτσιπά - Δεύτερος συνεχόμενος αποκλεισμός από τον πρώτο γύρο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του ATP 500 στο Μόναχο, γνωρίζοντας την ήττα (2-1 σετ) από τον Φαμπιάν Μαροζάν.

Μπαμπούλης Χρήστος

Οι προβληματικές εμφανίσεις του Στέφανου Τσιτσιπά συνεχίζονται. Ο 27χρονος πρωταθλητής του τένις γνώρισε την ήττα (2-1 σετ) από τον Φαμπιάν Μαροζάν στο ATP 500 στο Μόναχο και αποκλείστηκε για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση από τον πρώτο γύρο. 

Κυρίαρχος πριν τη διακοπή

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα και επικράτησε στο πρώτο σετ με 6-3. Ο Μαροζάν επανήλθε και ισοφάρισε (1-1 σετ), επικρατώντας στο δεύτερο σετ με σκορ 7-6. 

Ο αγώνας, ο οποίος ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης (14/04), διεκόπη λόγω σκότους.

Μετά την επανέναρξη, το μεσημέρι της Τετάρτης (15/04) και με το σκορ στο 2-2, ο Τσιτσιπάς «λύγισε» από την πίεση του Μαροζάν. Πιο αναλυτικά, στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ο Ούγγρος εκμεταλλεύτηκε το σερβίς του και πήρε το προβάδισμα (3-2). Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος δυσκολεύτηκε, ισοφάρισε σε 3-3. 

Δε τα κατάφερε στο τέλος

Οι δύο παίκτες έκτοτε υπερασπίστηκαν το σερβίς τους. Όμως, στο 10ο γκέιμ (5-4 υπέρ του Μαροζάν), ο Έλληνας πρωταθλητής υπέπεσε σε συνεχόμενα λάθη. Ο Ούγγρος εκμεταλλεύτηκε τα τρία συνεχόμενα match point και έφτασε τη νίκη, (2-1 σετ, 6-4 στο 3ο) εξασφαλίζοντας την πρόκριση. 

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση, στην οποία ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείεται από τον πρώτο γύρο. Πριν από μερικές εβδομάδες, είχε ηττηθεί από τον Σερούντολο στο Μόντε Κάρλο, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από... νωρίς. Ο 27χρονος Τσιτσιπάς παραμένει στην 67η θέση της κατάταξης, από την οποία και αναμένεται να υποχωρήσει μετά και την ήττα από τον Μαροζάν.

