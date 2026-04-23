Σπορ Τένις Στέφανος Τσιτσιπάς

Εκτός εαυτού ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από χαμένο σετ: «Τράβα γ@@@σου»

Ο Τσιτσιπάς ξέσπασε στο box του στο Madrid Open μετά το πρώτο χαμένο σετ, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Έντονα φορτισμένος εμφανίστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο Madrid Open, με τον Έλληνα τενίστα να μην μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή του.

Μετά την απώλεια του πρώτου σετ απέναντι στον Πάτρικ Κίπσον, ο Τσιτσιπάς κατευθύνθηκε προς το box του και ξέσπασε, μιλώντας στα ελληνικά και εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την εικόνα του στο court.

Δείτε το στιγμιότυπο

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Τένις Στέφανος Τσιτσιπάς

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader