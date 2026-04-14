Τσιτσιπάς: Διακόπηκε η πρεμιέρα του στο BMW Open για απίθανο λόγο - Τότε θα συνεχιστεί

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε περίεργο ποδαρικό στο BMW Open καθώς η πρώτη αναμέτρησή του με τον Φάμπιαν Μαροζάν δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Παρόλο που ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε στο πρώτο σετ, ο Μαροζάν κατάφερε να ισοφαρίσει με με 7-6(5) και να στείλει το ματς σε tie break.΄Όταν το σκορ ήταν 2-2, το φυσικό φως άρχισε να εξασθενεί, με αποτέλεσμα να προκύψει συζήτηση των αθλητών με τον διαιτητή. Η απόφαση ήταν να συνεχίσουν μέχρι να πέσει τελείως ο ήλιος και να χαθεί η ορατότητα, όπως και έγινε, επομένως η αναμέτρηση αναβλήθηκε.

Η συνέχεια του ματς των δυο αθλητών θα λάβει χώρα την Τετάρτη (15/4), οπού θα συνεχίσουν ακριβώς από το σημείο που σταμάτησαν, δηλαδή από το 2-2.