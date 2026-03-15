Η άγνωστη ιστορία του Νόβακ Τζόκοβιτς: Τα δάνεια από τοκογλύφους και η θυσία του πατέρα του

Πριν γίνει ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών, ο Νόβακ Τζόκοβιτς μεγάλωσε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, με την οικογένειά του να παίρνει μεγάλα οικονομικά ρίσκα για να στηρίξει το όνειρό του.



Η οικογένεια του Σέρβου πρωταθλητή αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000. Το κόστος για να ταξιδεύει ένας νεαρός αθλητής σε διεθνή τουρνουά ήταν ιδιαίτερα υψηλό, ενώ η Σερβία εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση μετά τους πολέμους στα Βαλκάνια.



Η δύσκολη απόφαση του πατέρα του



Ο ίδιος ο Τζόκοβιτς έχει αποκαλύψει ότι, για να μπορέσει να συνεχίσει την καριέρα του στο τένις, ο πατέρας του, Σρνταν Τζόκοβιτς, αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα από τοκογλύφους που είχαν διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Τα χρήματα προορίζονταν για ταξίδια και συμμετοχές σε διεθνή τουρνουά, με το επιτόκιο να φτάνει ακόμη και το 30%, κάτι που δείχνει το μεγάλο ρίσκο που πήρε η οικογένεια.



Ο Σέρβος τενίστας έχει περιγράψει πολλές φορές τις δύσκολες εκείνες εποχές, θυμούμενος ότι ως παιδί περίμενε από νωρίς το πρωί στην ουρά για βασικά αγαθά, όπως ψωμί και γάλα. Παρά τις δυσκολίες, αναγνωρίζει πως η πίστη και η θυσία του πατέρα του αποτέλεσαν τη βάση για όσα κατάφερε αργότερα, τονίζοντας ότι ο πατέρας του πίστευε στις δυνατότητές του ακόμη περισσότερο από όσο πίστευε ο ίδιος στον εαυτό του.