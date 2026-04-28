Ο Τζόκοβιτς ξέρει να κερδίζει το κοινό και εκτός κορτ - Το πολυτελές ρολόι του αξίας 8 χιλιάδων ευρώ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στη Μαδρίτη για την τελετή των Laureus World Sports Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρας (20/04). Στο πλευρό του βρέθηκε η Αϊλίν Γκου.

Ο Σέρβος τενίστας δεν αγωνίστηκε στο Madrid Open,όμως είχε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της τελετής να συνομιλήσει με αρκετούς αθλητές και αστέρες από όλα τα αθλήματα.

Ο «Νόλε» μπορεί όλα τα χρόνια να κερδίζει τις εντυπώσεις εντός των κορτ, αυτή τη φορά το έκανες και εκτός αυτών. Πέρα από την επιλογή του κουστουμιού του, το πολυτελές ρολόι στο χέρι του «μαγνήτισε» το κοινό.

Το κόσμημα που κέντρισε το ενδιαφέρον

Ο Τζόκοβιτς επέλεξε ένα ρολόι της Hublot αξίας πάνω από οκτώ χιλιάδες ευρώ. Συγκεκριμένα, είναι μοντέλο Classic Fusion Black Magic 42 mm, αυτόματο και έχει απόθεμα μπαταρίας έως και 48 ώρες.

Επίσης, έχει μαύρο λουράκι από καουτσούκ και το καντράν του έχει σατινέ φινίρισμα και γυαλισμένο μαύρο κεραμικό, με έξι βίδες από τιτάνιο σε σχήμα H.