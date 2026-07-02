Η Φουρέιρα αποκάλυψε πως την προσέγγισε ο Μποτία: «Ήταν ο πρώτος που μου είχε στείλει...»

Η Ελένη Φουρέιρα ήταν καλεσμένη στην γνωστή βραδινή εκπομπή The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και ήταν άκρως... αποκαλυπτική.

Συγκεκριμένα αφού ανέφερε πως στην αρχή φοβόταν να αποκαλύψει ότι είναι Αλβανίδα, μίλησε για την σχέση της με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Αλμπέρτο Μποτία, με τον οποίο τον Φεβρουάριο του 2023 απέκτησαν μαζί ένα γιο ενώ αποκάλυψε πως γνωρίστηκαν.

Όπως είπε όλα ξεκίνησαν σε μια φιέστα του Ολυμπιακού που πήγαν στο κέντρο που τραγουδούσε και αφού η ίδια τον είδε και ενθουσιάστηκε με την εμφάνισή του, πρόσεξε πως αυτός της είχε στείλει ήδη μήνυμα στο Instagram, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει κουβέντα και να αρχίσουν να βγαίνουν.

Συγκεκριμένα η εντυπωσιακή τραγουδίστρια ανέφερε: «Ήταν στον Ολυμπιακό και κέρδισαν και ήρθαν στο μαγαζί, επειδή είχαν κερδίσει. Τότε ήρθε ο Παντελής ο Τουτουντζής, που τον είχε εντοπίσει και είχε πάθει σοκ. Μου τον έδειχνε, αλλά εγώ τραγουδούσα και δεν καταλάβαινα. Όταν τον είδα είπα "τι κούκλος είναι αυτός, ηθοποιός είναι; μοντέλο". Εκεί έμεινε, δεν έγινε τίποτα. Πέταγε λουλούδια, αλλά εγώ έλεγα "α καλά πέτα εσύ". Εγώ δεν είμαι πολύ των λουλουδιών. Όταν έφυγα είπα "ρε παιδιά ποιος είναι αυτός ο καλλονός;". Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, και μπήκα στα μηνύματα αυτών που δεν ακολουθώ στο Instagram και ήταν ο πρώτος που μου είχε στείλει και έλεγε "ήσουν καταπληκτική, φανταστική, ήμουν στο μαγαζί, σε είδα, αυτό που λένε για εσένα όλοι ισχύει. Του απάντησα, δεν είμαι αγενής εγώ. Έτσι ξεκίνησε, μιλούσαμε, βγήκαμε. Τον Νοέμβριο κλείνουμε 10 χρόνια».