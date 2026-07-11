Λίγο πριν επιστρέψει στη σκηνή για την επόμενη στάση της «Hybrid Tour», η Ελένη Φουρέιρα πάτησε για λίγο... παύση. Η δημοφιλής τραγουδίστρια άφησε στην άκρη τις πρόβες και τις συνεχόμενες εμφανίσεις, επιλέγοντας να απολαύσει λίγες στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα.

Μια ανάσα πριν επιστρέψει στη σκηνή

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μια σειρά από καλοκαιρινές φωτογραφίες, δείχνοντας πώς περνά τον ελεύθερο χρόνο της ανάμεσα στις υποχρεώσεις της περιοδείας. Στη λεζάντα έγραψε λιτά: «This is what "off duty" looks like», δίνοντας το στίγμα της ημέρας της.

Στις εικόνες ποζάρει χαλαρή και χαμογελαστή, φορώντας αρχικά ένα εντυπωσιακό ασημί ολόσωμο μαγιό και στη συνέχεια ένα μαύρο μπικίνι με μεταλλικές λεπτομέρειες, σε ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό.

Χιλιάδες αντιδράσεις μέσα σε λίγες ώρες

Η ανάρτηση δεν άργησε να γίνει viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια από θαυμαστές που αποθέωσαν το στιλ, τη φυσική της ομορφιά και τη θετική της διάθεση.

Η Ελένη Φουρέιρα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν χρειάζεται να βρίσκεται πάνω στη σκηνή για να τραβήξει τα βλέμματα. Ακόμη και στις πιο χαλαρές προσωπικές της στιγμές, καταφέρνει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, λίγο πριν επιστρέψει με την ίδια ενέργεια στις συναυλίες της καλοκαιρινής περιοδείας.