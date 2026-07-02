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Ελένη Φουρέιρα: Αποθεώθηκε στο Κατράκειο – Ο Μποτία την καμάρωνε από το κοινό

Η τραγουδίστρια χάρισε ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα στο κατάμεστο Κατράκειο, με τον Αλμπέρτο Μποτία να τη στηρίζει από τις πρώτες θέσεις.

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Με μια συναυλία γεμάτη ενέργεια, δυνατές ερμηνείες και εντυπωσιακές σκηνικές εικόνες, η Ελένη Φουρέιρα έκανε πρεμιέρα για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία της στο κατάμεστο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Η κορυφαία pop star χάρισε στο κοινό ένα εντυπωσιακό show, συνδυάζοντας μουσική, χορό και εντυπωσιακά visuals. Μαζί με δέκα χορευτές, ξεσήκωσε τους χιλιάδες θεατές, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τραγουδούν και να τη χειροκροτούν καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Η συναυλία άνοιξε με το νέο της τραγούδι «Jackie O'», ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε και επιτυχίες από το άλμπουμ «Hybrid», όπως τα «Alleluia» και «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι», αλλά και πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της.

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Ο Μποτία δεν έλειπε από το πλευρό της

Από μια τόσο σημαντική στιγμή δεν θα μπορούσε να λείπει ο Αλμπέρτο Μποτία.

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής παρακολούθησε τη συναυλία από το κοινό, στηρίζοντας την αγαπημένη του στην πρεμιέρα της καλοκαιρινής της περιοδείας. Στο πλευρό του βρέθηκε και ο στενός φίλος της τραγουδίστριας, Πέτρος Τσαπαρδώνης, με τους δυο τους να απολαμβάνουν το εντυπωσιακό πρόγραμμα.

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Οι εκπλήξεις της βραδιάς

Ξεχωριστή στιγμή της συναυλίας αποτέλεσε η εμφάνιση του Saske, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Ελένη Φουρέιρα για να ερμηνεύσουν το πολυπλατινένιο ντουέτο τους «10'», ξεσηκώνοντας το κοινό.

Τη δική της ξεχωριστή παρουσία έδωσε και η Marseaux, ενώ το opening act ανέλαβε ο AGapios, προετοιμάζοντας ιδανικά το κλίμα για το μεγάλο show.

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Μετά την εντυπωσιακή έναρξη στο Κατράκειο, το «Hybrid Tour» συνεχίζει το ταξίδι του σε Ελλάδα και Κύπρο, με την Ελένη Φουρέιρα να υπόσχεται ακόμη περισσότερες εκπλήξεις και μοναδικές συναυλιακές στιγμές στους επόμενους σταθμούς της περιοδείας.

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LIFE Showbiz Celebrities Μουσική Ελένη Φουρέιρα

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