Προσωρινή απαγόρευση απόπλου στο Superrunner Jet μετά από περιστατικό στο λιμάνι της Πάρου

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο Superrunner Jet, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι της Πάρου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κατά την πρυμνοδέτηση του πλοίου, ο καταπέλτης επακούμβησε στην μπίντα της προβλήτας, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου.

Το Superrunner Jet εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και Πάρο, με τελικό προορισμό τη Νάξο.

Στο πλοίο επέβαιναν 30 επιβάτες και τρία Ι.Χ. οχήματα.

Η απαγόρευση απόπλου αναμένεται να αρθεί μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διαπιστωθεί ότι το πλοίο μπορεί να συνεχίσει με ασφάλεια το δρομολόγιό του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ