Νάξος: Κατέρρευσε σιδερένια καγκελόπορτα στο λιμάνι

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι της Νάξου, όταν σιδερένια καγκελόπορτα στην αριστερή πλευρά των στεγάστρων υπέστη σοβαρή παραμόρφωση και κατέρρευσε, έπειτα από επαφή με πρυμναία ράμπα επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου.

Το συμβάν καταγράφηκε στις 23:06, κατά την άφιξη του πλοίου Blue Star Naxos από τις Μικρές Κυκλάδες, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με βόρειους ανέμους έντασης περίπου 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Naxos Times, τα απόνερα που δημιουργήθηκαν κατά τον κατάπλου προκάλεσαν έντονο διατοιχισμό του ταχύπλοου Super Runner Jet, το οποίο ήταν δεμένο στο λιμάνι. Αποτέλεσμα ήταν η πρυμναία ράμπα του πλοίου να έρθει σε επαφή με τη μεταλλική καγκελόπορτα, προκαλώντας την κάμψη και την κατάρρευσή της.

Στο σημείο δεν υπήρχαν επιβάτες ή διερχόμενοι πολίτες, με αποτέλεσμα να μην σημειωθούν τραυματισμοί ή ζημιές σε οχήματα, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό καθώς πρόκειται για ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο του λιμανιού.

Στελέχη του Λιμεναρχείου Νάξου έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, προχώρησαν στον αποκλεισμό του σημείου με σήμανση ασφαλείας και ενημέρωσαν το αρμόδιο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης.