Θεσσαλονίκη: 64χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρεματιά - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 64χρονος εντοπίστηκε νεκρός, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του να αποτελούν -προς ώρας- γρίφο για τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες τού thestival.gr, ο 64χρονος εντοπίστηκε νεκρός σήμερα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας διέμενε σε παράπηγμα πλησίον του σημείου όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Φέρει τραύμα στο κεφάλι

Στο σημείο έχει σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Πληροφορίες αναφέρουν πως από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές φαίνεται πως ο 64χρονος φέρει τραύμα στο κεφάλι. Παραμένει άγνωστο όμως το πώς προκλήθηκε το τραύμα αυτό και ήταν η αιτία του θανάτου του άτυχου άνδρα.

Προς το παρόν οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής.