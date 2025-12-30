Ιταλία: Τραγικό τέλος για μητέρα και κόρη από τροφική δηλητηρίαση - Χαροπαλεύει ο πατέρας

Σε ανείπωτη τραγωδία κατέληξε μία οικογενειακή βραδιά λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, στη νότια Ιταλία. Μια μητέρα και η 15χρονη κόρη της έχασαν τη ζωή τους μετά από σοβαρή τροφική δηλητηρίαση που φέρεται να προκλήθηκε από παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο γεύμα.



Η 50χρονη Αντονέλα Ντι Ιέλσι και η 15χρονη Σάρα Ντι Βίτα άφησαν την τελευταία τους πνοή το Σαββατοκύριακο στο νοσοκομείο Cardarelli της Καμπομπάσο. Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι Αρχές εκτιμούν ότι η αιτία του θανάτου τους είναι τροφική δηλητηρίαση και συνδέεται με το δείπνο που κατανάλωσε η οικογένεια στις 23 Δεκεμβρίου.

Το μενού περιλάμβανε μανιτάρια, ψάρια και θαλασσινά – ανάμεσά τους και μύδια – παραδοσιακά πιάτα για την εορταστική περίοδο στην περιοχή. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, μητέρα και κόρη άρχισαν να εμφανίζουν τα ίδια συμπτώματα: έντονη ναυτία και αφόρητους πόνους στην κοιλιά.



Οι δύο γυναίκες εισήχθησαν στο νοσοκομείο, από όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έλαβαν εξιτήριο στις 25 και 26 Δεκεμβρίου. Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, όμως, επέστρεψαν εσπευσμένα με οξεία συμπτώματα. Η 15χρονη Σάρα πέθανε το βράδυ του Σαββάτου, ενώ η μητέρα της κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Κυριακής.

Ο πατέρας, ο οποίος επίσης είχε φάει από το ίδιο γεύμα, μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Ρώμης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Η άλλη κόρη της οικογένειας, 18 ετών, διακομίστηκε επίσης προληπτικά σε νοσοκομείο, χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα, καθώς εκτιμάται ότι δεν είχε καταναλώσει τα συγκεκριμένα πιάτα.



Οι εισαγγελικές Αρχές της Καμπομπάσο έχουν διατάξει νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθεί εάν οι θάνατοι οφείλονται πράγματι σε τροφική δηλητηρίαση ή σε κάποια προϋπάρχουσα δυσανεξία. Παράλληλα, εξετάζονται εργαστηριακά τα υλικά του γεύματος ενώ δείγματα τροφίμων έχουν συλλεχθεί και από το σπίτι της οικογένειας.

«Η κλινική εικόνα εξελίχθηκε με εξαιρετικά σπάνιο και ταχύ τρόπο, οδηγώντας σε πολυοργανική ανεπάρκεια παρά την εντατική φροντίδα», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου.



Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη. «Αυτά τα τρόφιμα τα τρώμε όλοι εδώ, είναι μέρος της χριστουγεννιάτικης παράδοσης», λένε κάτοικοι της περιοχής, ζητώντας απαντήσεις για το τι πήγε τόσο τραγικά λάθος, αλλά και για το αν οι ζωές της μητέρας και της κόρης θα μπορούσαν να είχαν σωθεί.



Ο δήμαρχος της Πιετρακατέλα χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγωδία που μας αφήνει άφωνους», κηρύσσοντας ημέρα πένθους και ακυρώνοντας όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις. «Τώρα όλοι προσευχόμαστε να τα καταφέρει ο Τζιάνι», λένε φίλοι της οικογένειας. «Αλλά υπάρχει και θυμός. Δεν μπορείς να πεθαίνεις έτσι».

