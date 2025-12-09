Γαλλία: Νταντά κατηγορείται ότι δηλητηρίασε οικογένεια Εβραίων με ποτά και καλλυντικά

Μια Αλγερινή νταντά, που δικάζεται καθώς κατηγορείται ότι δηλητηρίασε λόγω αντισημιτισμού τους γονείς των παιδιών μιας οικογένειας στην οποία εργαζόταν τον Ιανουάριο του 2024, χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά, αρνήθηκε τις κατηγορίες στην έναρξη της δίκης της στο πλημμελειοδικείο της Ναντέρ, στην περιοχή του Παρισιού.

Σε βάρος της κατηγορούμενης έχει ασκηθεί δίωξη για χορήγηση επιβλαβών ουσιών που προκάλεσαν πλήρη αδυναμία εργασίας, άνω των 8 ημερών, με την επιβαρυντική περίσταση του αντισημιτισμού. Διώκεται επίσης για χρήση ενός πλαστογραφημένου εγγράφου, δηλαδή μιας πλαστής ταυτότητας βελγικής υπηκοότητας.

«Δεν είδα ποτέ προϊόντα καθαρισμού ή απορρυπαντικά στο σπίτι της κυρίας Τ.», διαβεβαίωσε η πρώην μπέιμπι σίτερ ενώπιον του δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής της, η νταντά, μια Αλγερινή ηλικίας 40 ετών εκείνη την εποχή, είχε αρχικά παραδεχθεί πως είχε εισαγάγει προϊόντα καθαρισμού σε μπουκάλια με αλκοολούχα ποτά και σε καλλυντικά, σύμφωνα το παραπεμπτικό βούλευμα, το οποίο περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Ερωτηθείσα σχετικά με τα κίνητρά της, η κατηγορούμενη είχε τότε απαντήσει: «επειδή έχουν χρήματα και εξουσία, δεν θα έπρεπε ποτέ να εργαστώ για μία εβραία».

Η πρώην εργοδότριά της, μια μητέρα τριών παιδιών, ηλικίας 2, 5 και 7 ετών, είχε καταθέσει μήνυση την 30η Ιανουαρίου του 2024 στο αστυνομικό τμήμα του Λεβαλουά-Περέ (περιοχή του Παρισιού), αφού είχε παρατηρήσει ότι ένα μπουκάλι κρασί μύριζε σαν απορρυπαντικό, ένας χυμός σταφυλιού είχε την οσμή χλωρίνης και το ντεμακιγιάζ της της έκαιγε τα μάτια.

Οι ερευνητές βρήκαν ίχνη καθαριστικού προϊόντος, τοξικού για τους ανθρώπους, σε πολλά σημεία του σπιτιού: σε μπουκάλια κρασί, αλκοόλ και σε χυμούς, σε ένα πιάτο με ζυμαρικά που είχαν μαγειρευτεί με ουίσκι, όπως και σε ένα προϊόν ντεμακιγιάζ.