«Τρομο-φόβος» στην Ευρώπη: Ακυρώνεται το καθιερωμένο ρεβεγιόν στο Παρίσι

Η Γαλλία αποφάσισε να περιορίσει τις δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην εμβληματική λεωφόρο Champs-Élysées. Η παραδοσιακή υπαίθρια συναυλία, που συγκεντρώνει περίπου ένα εκατομμύριο θεατές, φέτος ακυρώθηκε και θα αντικατασταθεί από προβολή προ-καταγεγραμμένου βίντεο, προκειμένου οι πολίτες να παρακολουθήσουν τον εορτασμό από την ασφάλεια των σπιτιών τους.

Τα πυροτεχνήματα θα φωτίσουν το Arc de Triomphe μεσάνυχτα, αλλά οι Αρχές καλούν το κοινό να παρακολουθήσει από την τηλεόραση, αποφεύγοντας τη συγκέντρωση πλήθους στο δρόμο. Πρόκειται για μια αλλαγή που διαφοροποιεί σημαντικά την παραδοσιακή ατμόσφαιρα γιορτής της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζει προβλήματα τρομοκρατίας εδώ και πολλά χρόνια, τα οποία έχουν επιδεινωθεί από ανεπαρκώς ελεγχόμενες μεταναστευτικές ροές κατά την προσφυγική κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Ακόμη και οι υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές θεωρούνται πλέον υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα τελευταία χρόνια, η λεωφόρος έχει γίνει σημείο έντασης, καθώς ομάδες νέων, κυρίως από τα προάστια του Παρισιού, εμπλέκονται σε περιστατικά βίας, λεηλασίες καταστημάτων και συμπλοκές με πολίτες και αστυνομία. Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών ενεργειών και έχουν ενισχύσει την αστυνομική παρουσία σε χώρους με μεγάλο συνωστισμό, όπως οι χριστουγεννιάτικες αγορές.

Το φαινόμενο της βίας στο Παρίσι παραμένει έντονο. Κατά τον τελευταίο εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, καταγράφηκαν σχεδόν 1.000 καμένα οχήματα και πάνω από 400 συλλήψεις, γεγονός που οι Αρχές χαρακτήρισαν ως «αδικαιολόγητη και διαδεδομένη βία». Ο υπουργός Εσωτερικών είχε αναφέρει τότε ότι πρόκειται για πράξεις βίας «αποτέλεσμα κοινωνικής αποσύνθεσης».

Παράλληλα, η LeMonde αναφέρει ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει μια νέα γενιά νεαρών, λιγότερο έμπειρων και πιο απρόβλεπτων ακραίων στοιχείων, με αρκετούς από αυτούς να σχεδιάζουν τρομοκρατικές ενέργειες. Τα τελευταία περιστατικά επιβεβαιώνουν ότι οι νέοι αυτοί αποτελούν πρόκληση για την ασφάλεια των δημόσιων χώρων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι κοινωνικό-οικονομικές ανισότητες και η απομόνωση σε ορισμένες κοινότητες αποτελούν παράγοντες που δυσχεραίνουν την ενσωμάτωση των νεότερων γενεών, δημιουργώντας παράλληλα αυξημένους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.